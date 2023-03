“Decían que entregar computadoras era clientelismo, pero el objetivo es igualar oportunidades”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó ayer el acto de entrega de 158 computadoras a estudiantes de cuatro escuelas secundarias de Florencio Varela e inauguró el nuevo edificio de la Primaria n° 8 “Bernardino Rivadavia” en el barrio El Tropezón. Estuvo acompañado por el intendente Andrés Watson y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

“El Conectar Igualdad fue un programa que impulsó el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner en 2010 y que llegó a distribuir 5,5 millones de computadoras a estudiantes de todo el país, pero fue descontinuado en 2015 con la excusa de que en muchas escuelas no había conectividad”, expresó Kicillof, y agregó: “Después de una etapa en la que no se entregaron computadoras ni se llevó conectividad, nosotros vamos a distribuir notebooks para todos los alumnos y alumnas que cursan el último año y ya conectamos 5.500 escuelas que no tenían internet”.

El gobernador señaló que “algunos sectores promueven un discurso que dice que el Estado limita y restringe la libertad, pero para que haya verdaderamente libertad primero tiene que haber condiciones de justicia e igualdad de oportunidades”.

En el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense, se distribuyeron 158 notebooks para alumnos y alumnas de las instituciones secundarias 15, 51, 57 y 60. De esta forma, el trabajo articulado entre la Jefatura de Gabinete y la Dirección General de Cultura y Educación ya permitió otorgar 934 dispositivos a jóvenes de los municipios de Berazategui, Pilar, Ezeiza y Florencio Varela.

Nuevo edificio

Durante la jornada, Kicillof inauguró el edificio que amplía las instalaciones de la Escuela Primaria n° 8, un proyecto que había sido paralizado y se retomó en 2021 para brindar ­respuestas a una demanda histórica de la comunidad.

“Esta era una de las 196 obras de infraestructura escolar que el gobierno anterior había dejado paralizadas y que nosotros nos propusimos finalizar. No puede haber lugar para especulaciones políticas y mezquindades, esta escuela había que terminarla porque es un derecho de los pibes y las pibas de Florencio Varela”, afirmó el gobernador.

A partir de una inversión de 67 millones de pesos a través del Programa Especial de Emergencia Educativa, se construyó un edificio de dos pisos con cuatro aulas, cocina equipada, sanitarios y SUM. Con este establecimiento que conforma un polo educativo en una zona rural junto a la Secundaria 15 y el Jardín de Infantes 923, la Provincia inauguró el edificio escolar número 140 de los 148 que ya fueron finalizados.

El gobierno provincial lleva invertidos 2.862 millones de pesos en obras de infraestructura escolar en Florencio Varela. Al respecto, Sileoni sostuvo que “el Estado tiene que ser inteligente y contar con la capacidad para generar las condiciones para que los chicos y las chicas puedan aprender y para que las maestras y los maestros puedan hacer lo que mejor saben, que es enseñar”.