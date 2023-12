Denuncian penalmente a Milei por acusar a legisladores de cobrar coimas

El diputado nacional de Unión por la Patria, Gerardo Martínez, denunció el viernes penalmente al Presidente de la Nación, Javier Milei, por acusar a los legisladores de “buscar cobrar coimas” cuando retrasan el tratamiento de una iniciativa.

A través de la presentación que hizo ante el juzgado federal 4 de Rosario, Martínez acusó al Presidente por no haber denunciado ese presunto episodio. La presentación fue ante el juzgado federal 4 de Rosario que acusó al Presidente por no haber denunciado eso al estar obligado por ser funcionario público. “Cualquier funcionario público que tenga conocimiento de algún delito debe denunciarlo por su carácter de funcionario público considerando además las características actuales y pasadas de sus funciones”, dijo el diputado en la denuncia. La denuncia de Martínez se da luego de que Milei apunte contra los legisladores al referirse a la elección de impulsar medidas por decreto y no tras un tratamiento en el Parlamento. “Cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta”, mencionó.