Desde la Provincia desmintieron al intendente Garro

Como si desmentir a la exgobernadora no fuera suficiente, la encargada del área comunica­cional de la provincia de Buenos Aires hizo un “dos por uno” (como las ofertas de un viejo su­permercado) y atendió también vía Twitter al jefe comunal de la ciudad de La Plata, Julio Garro.

A las afirmaciones del intendente que decían: “Yo estoy a seis cuadras del gobernador Kicillof y jamás me llamó a tomar un café”, la ministra salió con los tapones de punta y respondió con ocho imágenes que retratan distintos momentos en los que durante estos dos años Garro pasó por la Gobernación, ya sea de manera presencial como virtual.

Es que los cruces entre la ciudad capital y la Provincia han estado a la orden del día por estos tiempos, y más ahora con el cierre de la campaña y la elección en la que se renovarán autoridades comunales, provinciales y nacionales tan cerca.

Solo para enumerar algunos de los temas que han suscitado polémica, vale citar la pandemia, la seguridad, y en los últimos días el reclamo por la República de los Niños, que han generado un ida y vuelta entre los funcionarios de calle 6 y los de calle 12 al que los platenses ya se han acostumbrado.

Por eso no sorprendió la respuesta de Rey al reclamo irónico y socarrón que hizo el intendente sobre la falta de una invitación a “tomar un café” con el gobernador, y mucho menos el cierre que la ministra le dio a su hilo de tuits al pedir: “Basta de hipocresía. ¡Es tiempo de seguir adelante!”.

Desde el municipio no recogieron el guante de la afrenta provincial, por lo que no hubo ­respuesta oficial a las declaraciones de la funcionaria y el intendente prefirió llamarse a silencio tras los mensajes en Twitter, apaciguando de esta forma las aguas de una polémica que aún no levanta vuelo.

Como dato anecdótico, hay que destacar que en varias de las fotografías publicadas por la integrante del gabinete bonaerense solo pueden verse botellas de agua mineral, pero ninguna taza con la oscura y aromática bebida que Garro reclama que le inviten.