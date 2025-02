Diputados dio media sanción a la suspensión de las PASO

En el marco de las sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que suspende por este año las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Ahora, la iniciativa deberá ser tratada en el Senado, con grandes chances de aprobarse.

Si bien el Gobierno nacional quería eliminar las PASO, cedió en las negociaciones. En este sentido, la Libertad Avanza contó con el apoyo de sus aliados habituales del PRO y el MID, de bancadas dialoguistas como la UCR y Encuentro Federal, e integrantes de Unión por la Patria. La votación salió 162 a favor, 55 en contra y 28 abstenciones.

Por parte del peronismo, de sus 98 diputados, 43 votaron en contra y acompañaron 25, quienes responden a las gobernaciones de Santiago del Estero y Catamarca, además de los del Frente Renovador. En tanto, 24 se abstuvieron y 6 se ausentaron.

No obstante, no pasó desapercibido el reclamo por la intención del Gobierno nacional de no tratar el presupuesto: “Quieren contar con manejo arbitrario de los recursos públicos, hacer lo que quieran con la deuda. Ese es el tema de fondo”, expresó el jefe del bloque, Germán Martínez.

El proyecto original del oficialismo contemplaba una reforma radical del sistema electoral. Eliminaba las PASO, suprimía la publicidad gratuita en medios de comunicación y el financiamiento público de las campañas electorales, aumentaba los límites al financiamiento privado, entre otras cuestiones. Finalmente, de aquel ambicioso proyecto de 60 artículos, quedaron solo 5.