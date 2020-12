Diputados: testimonios luego de la aprobación del aborto legal

Como adelantamos en la edición de ayer, finalmente el proyecto de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se aprobó a las 7.20 de la mañana de este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. La aprobación en esta cámara fue celebrada por diputados y funcionarios que se encontraban en el recinto y tuvo su réplica con gritos y aplausos del lado verde en la Plaza de los Dos Congresos.



El proyecto, que fue una de las promesas de campaña del Presidente, fue aprobado en una sesión que duró un poco más de 20 horas y que pasará al Senado, donde se votaría el 29 de diciembre. También se aprobó por unanimidad el proyecto de los 1.000 días, que sostiene el derecho a la salud integral para la persona gestante y sus hijos, seguridad social, asistencia económica y derecho a la identidad.



Luego de la sesión, funcionarios y diputados hablaron de la aprobación del proyecto de la IVE.

Axel Kicillof



“Fui diputado durante cuatro años, cuando se trató (en 2018) y no se pudo sancionar el proyecto. Por lo que ahora estoy muy satisfecho con esta aprobación”, dijo el gobernador bonaerense, quien consideró que la aprobación de la norma en la Cámara baja representa un “avance en el otorgamiento de derechos” dado que el del aborto “es un tema de salud pública”.

Santiago Cafiero



“Todo lo que avance en la ampliación de derechos me parece positivo y así las democracias se fortalecen. Acá lo que se está debatiendo no es una nueva obligatoriedad sino un nuevo derecho”, dijo el jefe de Gabinete. “No es aborto sí o aborto no. Es aborto legal, seguro y gratuito o aborto clandestino. Que sea ley”, cerró.

Malena Galmarini



“Estoy con mucha emoción, con una ansiedad liberada y con mucha expectativa con el Se­nado, pero con la prudencia que me obliga la experiencia del (año 2018). También con algo más de esperanza porque la diferencia entre quienes apoyaban y no apoyaban en esta ocasión fue más amplia que en la anterior y eso muestra a las claras que se pasaron mucho tiempo diciendo que no había cambiado nada, que no había pasado nada, que no era necesario porque no había cambiado y evidentemente algo cambió”, le dijo la presidenta de AySA a diario Hoy y a Red 92.

Respecto al Senado entiendo que empezamos distinto que en el 18, empezamos en mejor condición, pero no me quiero ilusionar porque hay que trabajar”, agregó.



Galmarini se refirió a los diputados que sufrieron escraches, como el diputado jujeño del Frente de Todos Daniel Fe­rreyra, quien denunció que fue amenazado porque iba a votar a favor, pero tuvo que abstenerse. “No corresponde, no tiene que suceder. Son esas pinceladas oscuras que todavía le quedan a nuestra democracia. Sin embargo, creo que el debate dentro del recinto fue más respetado que en el 18. Fue con más libertad, más flexible, más flojo y relajado. Creo que eso hizo que sea muy largo el debate pero con menos tensión y hay que agradecerles a las presidencias de las cuatro condiciones que se pusieron de acuerdo más allá de haber estado de acuerdo o no”, dijo Galmarini.

Estela Díaz



La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, se mostró muy contenta luego de un “extensísimo debate” y en declaraciones a diario Hoy y Red 92 se refirió a la importancia del dictamen que fue hecho por todos los congresistas. “Este dictamen ya viene con aportes que hicieron senadores y senadoras, me parece importante señalarlo, pensando que para cuando lleguen los plenarios de comisiones allí no se lo modifique. Esto es una importante señal, si miramos, el 2018 tiene mucha más diferencia de votos favorables (131 ahora y 117 en 2018) y ya estos cambios que pidió el Senado. Esperamos que posiblemente antes de fin de año el pleno del Senado lo esté discutiendo”, afirmó.



“Siempre son del mismo lado estos ataques y con agresiones que realmente son graves”, afirmó Díaz sobre los diputados amenazados y agregó que espera que en el Senado “se vote con la convicción y a conciencia y que se acompañe el proyecto de ley porque hay una sociedad que está acompañando y porque esto está mejorando nuestra calidad democrática”.

El 40% de las situaciones de aborto clandestino ocurren en la provincia de Buenos Aires y es por ello que Díaz afirmó que “va a mejorar la calidad de intervención en el sistema de salud que se voten estas leyes (la IVE y la de los 1.000 días) porque además le va a dar mucha certeza en la intervención a los profesionales de la salud”



“Creo que al mejorar, al cambiar y al haber aborto voluntario hasta las 14 semanas sin ningún tipo de explicación va a mejorar muchísimo el acceso a la salud sexual y reproductiva”, cerró.

Vilma Ibarra



“Desde el Poder Ejecutivo, por indicación ex­presa del Presidente de la Nación y de la vicepresidenta de la Nación, dijimos que íbamos a dar un debate muy respetuoso, muy cuidadoso, sin descalificaciones, sin agravios y sin violencias y así nos vamos a mantener porque creemos que es en estos términos que deben darse los diálogos democráticos”, dijo la secretaria de Legal y Técnica. Y respecto a las amenazas a diputados le afirmó a diario Hoy y a la Red 92 que creen que “hay algunos sectores violentos que creen que escrachando, amenazando e intimidando pueden cambiar el sentido del mundo y esas son prácticas antidemocráticas y por supuesto deben ser denunciadas”.



“Creemos que ha habido libertad para votar más allá de algún tema puntual que ha plan-teado un diputado y que pueda haberse sentido presionado, la actividad legislativa en general define demandas, presiones y los diputados y las diputadas saben que eso es así, distinto es cuando hay intimidación, violencia, amenaza o escrache: esto es violencia”, señaló Ibarra a diario Hoy y la Red 92.