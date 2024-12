Dos funcionarios del Ministerio de Trabajo patean en contra de Kicillof y “empiojaron” los recitales en La Plata

Un capítulo de lealtades y traiciones políticas le vuelve a poner en manto de suspenso a la organización de los recitales de Los Piojos en La Plata.

Dos funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Provincia, que está bajo la órbita del Ministro Walter Correa, hombre de confianza de Axel Kicillof, le tendieron una mano a representantes del sindicato de seguridad SUTCAPRA, cuyo principal referente y secretario general, Leandro Nazarres, es una persona cercana al gobierno nacional de Javier Milei.

Cuando todo el conflicto que se había generado en el mes de noviembre se había destrabado y las empresas de seguridad Caps habían llegado a un acuerdo con el gremio UPSRA, Juan Pablo Lorenzo (Director Provincial de Negociaciones del Ministerio de Trabajo) y Andrés Reveles se reunieron con representantes del SUTCAPRA y no conforme con ello subieron una foto en la cuenta oficial del Ministerio admitiendo una relación de confianza con los hombres del gremio que están cercanos a Javier Milei que al gobernador Kicillof.

A diferencia de lo que había ocurrido en el inicio de la semana con los representantes del gremio UPSRA en la sede del Ministerio de Trabajo de 56 entre 5 y 6, la reunión de los funcionarios “desertores” a la gestión de Kicillof fue en la sede de calle 7 entre 39 y 40.

Alejandro Capalbo, referente y presentante de UPSRA, señaló que “desde la normalización de UPSRA Caps, esperamos una explicación de parte del Ministerio de Trabajo en donde se aclare ese tipo de actitud totalmente parcial y partidaria que tomaron estos funcionarios, al darle entidad a un sindicato sin personería, malinterpretando (por ignorancia o mala intención) una resolución de simple inscripción gremial. Esperamos un comunicado oficial, de la misma manera que lo hicieron cuando sucedió el primer episodio de Los Piojos, cuando usaron la cuenta oficial. Ahora somos nosotros los que esperamos que se expidan oficialmente ante semejante acción llena de alevosía y mala intención hacia nuestra organización sindical”, expresó.

“SUTCAPRA está mostrando una resolución, la 579/2022 para hacer ver que ellos tienen personería gremial para empresas de seguridad Caps y eso resulta una falacia, ya que la resolución solo dice que se les extienda la simple inscripción para personas físicas o jurídicas. Esto significa que, por ejemplo, un individuo puede ser dueño de un boliche o el que organiza el evento también puede se runa persona jurídica. Pero lo que no dice la resolución es que tienen personería gremial para empresas de seguridad Caps. Lo que es raro es que lo haya recibido el subsecretario de relaciones de trabajo Andrés Reveles y Juan Pablo Lorenzo, quienes se sacaron una foto. Estos funcionarios, o son ignorantes, o desconocen la ley o hay claramente otros intereses que juegan por debajo para hacer semejante barbaridad porque debido a su cargo no pueden desconocer ese tipo de cuestiones, o son incompetentes o hay algo atrás para que le den entidad a ese sindicato que no posee personería gremial fuera de La Plata y para empresas cap, y encima sacándose una foto con dirigentes de SUTCAPRA. Es de locos”, continuó Capalbo en contacto con la Red 92 y el diario Hoy.

“Hubo empresa (que tuvieron conciliación con este sindicato y el funcionario actuante, el conciliador) mostró esa resolución y le dijo a la empresa que el sindicato tenía personería y debería aplicar el convenio SUTCAPRA. Primero, un conciliador no puede tomar partido por ninguna de las partes y encima diciendo una barbaridad como que SUTCAPRA tiene personería cuando no es así y encima ese funcionario presiona a la empresa con esa resolución apócrifa de personería para que el empresario aplique su convenio. Esto marca que funcionarios del ministerio de trabajo como Andrés Reveles y Juan Pablo Lorenzo toman evidente partido en favor de SUTCAPRA y en contra de los intereses de UPSRA ya que es la única que posee personería gremial para todo el país y para trabajadores dependiente de empresas de seguridad, y perjudican a sus trabajadores ya que el convenio de SUTCAPRA es más bajo que el de UPSRA pero por sobre todo no se puede aplicar ya que no poseen la representación colectiva porque no tienen personería. No hay que perder de vista que el secretario general de SUTCAPRA es candidato a tesorero en la lista de Julio Gutiérrez, en las internas para elegir nuevas autoridades en UPSRA, siendo ésta una lista opositora a la de nuestro secretario general Ángel García”, prosiguió.

“Yo no quiero pensar que ciertos funcionarios del Ministerio de Trabajo se estén metiendo en una interna sindical y apoyando una lista que encima está respaldada por el gobierno nacional de la Libertad Avanza, metiéndose en una interna sindical”, completó.

Con estas disposiciones, los trabajadores volverían a cobrar 26 mil pesos por día y no 36 mil como se había firmado con UPSRA y por tal motivo los representes de este último gremio de seguridad privada marchará el 14 de julio a las puertas del Estadio Único, en donde la seguridad para el primer show de Los Piojos no está garantizada.