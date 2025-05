La provincia de Buenos Aires lanza “Entramados”: “No es con mano dura, es con inclusión”

En un contexto nacional signado por el ajuste y la profundización de políticas represivas, el gobernador Axel Kicillof presentó el programa “Entramados”, una iniciativa que busca prevenir el delito juvenil a partir de la inclusión, el acompañamiento social y la restitución de derechos. “Cuando algunos proponen bajar la edad de imputabilidad, nosotros construimos una política pública que, desde la inclusión y la justicia social, revierta las trayectorias delictivas. No es con mano dura: es con oportunidades”, sostuvo este domingo el mandatario bonaerense.

La propuesta, que se desarrollará en 51 municipios, está dirigida a 5.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años, con o sin antecedentes penales. Lejos de adoptar una lógica punitivista, apunta a romper con los círculos de marginalidad, exclusión y violencia mediante una red de contención interministerial y territorial. Incluye acompañamiento psicosocial, propuestas educativas, acceso a la salud y formación laboral, articulando acciones entre el Estado provincial, los municipios y las comunidades locales.

Según datos del Ministerio Público Fiscal bonaerense, apenas el 2% de las causas penales iniciadas en 2023 involucran a menores. A pesar de esa baja incidencia, desde sectores políticos y mediáticos se insiste con bajar la edad de imputabilidad como principal herramienta de combate al delito.

En contraste, Entramados se propone como una alternativa integral, preventiva y transformadora. Tiene como antecedente el programa Involucrados, desarrollado en Almirante Brown, donde jóvenes con causas judiciales acceden a la posibilidad de terminar sus estudios o insertarse laboralmente, en articulación con el Fuero Penal Juvenil, la sociedad civil y la comunidad. La experiencia fue clave para el diseño del nuevo plan provincial.

“La inseguridad no se resuelve con más castigo, sino con más Estado, más derechos y más futuro”, remarcó Kicillof durante el acto de lanzamiento. Mientras desde el gobierno nacional se recortan partidas y se desmantelan programas sociales, la Provincia apuesta por un camino diferente: uno que no criminaliza la pobreza ni expulsa a los jóvenes, sino que los abraza para integrarlos. Una disputa de sentidos que define no sólo una política de seguridad, sino un modelo de sociedad.