Alerta en el mercado: Milei no cumple con el FMI

Consultoras, analistas y entidades financieras comienzan a mostrar preocupación por la falta de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se trata de uno de los compromisos firmados por el gobierno de Javier Milei en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En realidad, a pesar de la salida parcial del cepo y el cambio de régimen cambiario a un dólar flotante entre una banda mínima de $1.000 y una máxima de $1.400, el ministro de Economía, Luis Caputo, continúa con su plan original de mantener un dólar barato para bajar la inflación, por lo menos hasta octubre. Sin embargo, este objetivo choca con la meta de sumar reservas en el BCRA.

En este camino, la entidad monetaria solo puede comprar dólares por encima del piso de $1.000. No obstante, el Ejecutivo nacional pareciera que quiere demostrar que solo ellos tienen razón, que pueden sumar dólares sin devaluar y llevar su valor a menos de mil pesos.

Preocupación en el mercado

Ante este contexto, varias consultoras salieron advertir el rumbo de la gestión libertaria. Vectorial alertó no solo por la no acumulación de reservas, sino porque también que se podrían estar generando otro tipo de incumplimientos que podrían llevar a pedir un “waiver” (perdón que el FMI concede a un país por no cumplir con una meta acordada). “El gobierno está jugando al límite con lo pactado en el acuerdo con el FMI”, expresó la consultora.

Otro punto en duda es que “contrario al espíritu del acuerdo y a lo repetido una y otra vez por el presidente, los desembolsos realizados por el organismo durante abril no fueron en su totalidad a sanear el balance del BCRA sino que una parte fue a parar al Tesoro para, probablemente, hacer frente a compromisos y obligaciones en dólares”.

A su vez, Vectorail agregó otro punto en duda: “El balance del BCRA del 2024 habilitó a que se transfieran utilidades de dicho período por más de $11 billones al Tesoro, algo que también contradice la letra del acuerdo firmado”. “Además, y aunque el equipo económico lo minimice, esa transferencia de utilidades no necesariamente conlleva un efecto monetario neutro, es decir, implica emisión monetaria en caso que el Tesoro utilice esos billetes para hacer frente a sus compromisos”, afirmó el estudio.

Por su parte, Cohen Aliados Financieros sostuvo que el BCRA debería sumar 2.000 millones de dólares en junio para cumplir la meta de mitad de año. Para diciembre tendría que sumar otros 5.000 millones, la misma suma que Caputo perdió entre enero y marzo para defender el dólar atrasado.

Intervención en el dólar futuro

Otro de los métodos del Gobierno para llevar el dólar a $1.000 que se vio la semana pasada fue la intervención en contratos de dólar futuro. Tanto las consultoras PX como 1816 relevaron que se operaron “montos enormes en diciembre” y hablaron de “cifras inéditas en la era Milei”.

Si bien el acuerdo con el FMI no lo prohíbe, el documento técnico elaborado por el staff del Fondo señala que el Gobierno “no esperaba” intervenir en este mercado.