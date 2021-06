Dos intendentes bonaerenses se contagiaron Covid

El intendente del municipio bonaerense de Rojas, Claudio Rossi, y su par de Lincoln, Salvador Serenal, informaron que se han realizado un testeo rápido de coronavirus cuyos resultados arrojaron “positivo”. Ambos jefes comunales utilizaron sus redes sociales para dar a conocer esta información.



Rossi, por su parte, a través de la red social Facebook, explicó ayer por la mañana que el domingo fue diagnosticado con Covid-19 y detalló que estuvo durante esa jornada con un “fuerte dolor de cabeza”.



“Quiero contarles que en el día de ayer fui confirmado como Covid-19 positivo. Estuve durante el día con un fuerte dolor de cabeza, así es que me dirigí al hospital donde fui hisopado y el resultado del test rápido arrojó positivo”, detalló Rossi, quien en el mismo mensaje agregó que “hasta este momento solo tengo ese síntoma. Estaré en cumplimiento de aislamiento preventivo y obligatorio hasta el miércoles 16”.



Asimismo, el intendente de Rojas manifestó que ya se ha inscripto para vacunarse: “Ya he realizado el trámite de inscripción para la vacunación y estoy a la espera de que llegue mi turno”.

“Les pido nuevamente a todos que sigamos cuidándonos mucho, incluso aquellos que ya han sido vacunados. Un abrazo para todos y continuemos tomando todas las medidas de prevención como el primer día”, cerró Rossi.

Por su parte, el domingo por la noche y a través del mismo medio, el jefe comunal de Lincoln, Salvador Serenal, detalló: “Tuve fiebre, algo de tos y dolor de cuerpo. Por la tarde, me acerqué al hospital, donde me hice un test rápido que resultó positivo de Covid-19. Al momento, tengo solo esos síntomas y un cuadro leve”.

Además, continuó el texto diciendo que “pese a los cuidados personales, en momentos con alta circulación del virus todos podemos contagiarnos. Es fundamental que nos sigamos cuidando”.