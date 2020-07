Dujovne también se negó a declarar y rechazó los cargos en su contra

En el marco de la causa de los peajes que investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral sobre ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, este lunes tenía que declarar bajo indagatoria.

No obstante, el ex líder de la cartera económica siguió los mismos pasos que dio Guillermo Dietrich el viernes pasado: se negó a declarar y presentó un escrito mediante el cual rechazó los cargos en su contra.

Cabe recordar que, también este lunes, el ex ministro de Transporte quedó procesado por la Justicia, al igual que el ex interventor de Vialidad Nacional y ex ministro de Energía, Javier Iguacel, y el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.