“Edesur les falta el respeto a los bonaerenses”

Luego de que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sancionara el lunes a Edesur por $167,8 millones, el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, salió al cruce de la prestadora del servicio eléctrico, ya que su respuesta fue que por culpa de las multas no podía hacer inversiones.

“La empresa les falta el respeto a los bonaerenses al decir que por culpa de las multas no puede hacer las inversiones necesarias ni dar un buen servicio”, dijo Lorenzino, y agregó que “el pésimo servicio de Edesur y la falta de obras para ofrecer una prestación acorde a las ganancias millonarias que tuvo en los últimos años quedaron al descubierto en tiempos de pandemia”.

El defensor sostuvo que la postura de la empresa “es un mal chiste para los millones de usuarios que sufren por la prestación deficiente que da desde hace tiempo”.

En un comunicado publicado después de conocidas las sanciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), relacionadas a la falta de respuesta a los reclamos de los usuarios, mala atención y hasta incumplimientos en materia de seguridad pública, Edesur aseguró que estas multas, además del congelamiento de tarifas y el aislamiento social, “deteriora el balance de la empresa, limitando sus posibilidades de inversión y normal operación”.

En ese sentido, el defensor del Pueblo indicó que “está más que claro que Edesur prefiere las excusas en vez de asumir la responsabilidad por incumplir con las obligaciones necesarias para brindar un servicio de calidad, por lo que es necesario avanzar en el quite de la concesión, para que de una vez los bonaerenses tengan una prestación acorde a lo que pagan”.

En diálogo con diario Hoy, Lorenzino afirmó que “las sanciones son justas porque es lo que tiene el contrato para aplicar, pero la verdad es que no resuelve el servicio porque, primero, no sé si se pagan, y si se pagan, no van a obras, y lo importante es que acá hagan las obras”.

El caso de Edelap

Lorenzino se refirió a las multas que recibió Edelap en 2019, y por esa experiencia afirmó que “la sanción no cambia el mal servicio”.

“Cuando en su momento sancionaron a Edelap por el apagón de 2019, no es que nos opusimos, sino que lo que dijimos es que la multa no cambia el mal servicio que dan las empresas. Entonces, más que una sanción necesito el cumplimiento de los planes de obra. No estoy en contra, pero no satisface el reclamo nuestro que tiene que ver con las inversiones que no hicieron”.

Con respecto a si habrá una sanción para la prestadora platense, igual que la de Edesur, aseguró que “eso lo tiene que resolver la Oceba (Organismo de Control de Energía Eléctrica

de la Provincia). Tenemos todavía con Edelap un juicio civil por daños y perjuicios”, finalizó Lorenzino.