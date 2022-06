El abandono de María Eugenia Vidal

El reclamo que se escucha desde las instituciones educativas por la falta de calefacción durante la ola de frío que azota a la provincia de Buenos Aires trajo aparejada la crítica desde la oposición por la “falta de inversión” en materia de infraestructura escolar.

Quien no tardó en expresar su opinión fue la exgobernadora (y ex “orgullosamente bonaerense”) María Eugenia Vidal. Junto a un enlace que dirige a una nota de Clarín, la actual diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires expresó: “En 2019 le entregué a Axel Kicillof una provincia con 800 cargos políticos. Hoy tiene 1.700 cargos y escuelas cerradas porque no invirtieron en calefacción antes de que llegue el frío. Esas son las prioridades del kirchnerismo”.

Al momento de compartir este mensaje, las respuestas desde el gabinete de Kicillof no tardaron en llegar. “Desde CABA, ahora Vidal se preocupa por la Provincia, cuando siendo gobernadora dejó casi 200 obras educativas abandonadas”, dijo la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez. “De 2016 a 2019 ajustaron en infraestructura escolar de 3.500 millones de pesos a solo 500 millones de pesos. Paralizaron casi 200 obras y dejaron 2.000 colegios en emergencia edilicia”, sumó el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. La presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout, añadió: “¿Es la misma exgobernadora que dejó casi 200 obras de escuelas abandonadas, persiguió a los docentes y proponía no abrir más universidades?”.

Sin embargo, existen obras de infraestructura que no solo alcanzan al ámbito educativo que fueron abandonadas por la administración de la actual diputada nacional. Para constatar la falencia en este aspecto de la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires no es necesario recurrir a una búsqueda intensa.

Las pruebas del abandono

El pasado 11 de mayo se puso en valor el Jardín de Infantes 919, ubicado en Máximo Paz, en la localidad de Cañuelas. La obra había sido paralizada a fines de 2015, a pesar de tener un 70% de avance, según informaron las autoridades.

En 2021 se reactivaron los trabajos en el marco del programa Escuelas a la Obra, que destinó una inversión de 23 millones de pesos para finalizar la construcción del ­establecimiento.

Sin embargo, no es el único caso similar. En la ciudad de Berazategui se encuentra el barrio Kennedy, donde se iniciaron las obras para construir 300 viviendas, las cuales ­fueron abandonadas al 80% de su finalización. En consecuencia, fueron vandalizadas y destruidas, ante la falta de voluntad de la gestión de Vidal para concluirlas. Así lo confirmó el mismo intendente de la ciudad: “Nosotros lo padecimos con el anterior gobierno, porque prácticamente no nos visitaba ningún funcionario ni la gobernadora”, dijo Juan José Mussi.

Otro caso fue el que tuvo lugar en las localidades de Guaminí y Laguna Alsina. En el mes de marzo se puso en marcha una red de gas natural que beneficiará a 8.900 vecinos de dichos distritos.

La obra se inició en 2018, pero fue abandonada y paralizada hasta 2020. Allí se ordenó reactivar los trabajos y así poder alcanzar la conversión a gas natural de las redes que anteriormente eran abastecidas con garrafas.

Por último, el ámbito sanitario no quedó exento de la desinversión. La ex “orgullosamente bonaerense” había afirmado durante sus funciones al frente de la Provincia: “No voy a abrir hospitales nuevos porque es una estafa a la gente”.

Esta falta de fondos trajo consecuencias aún más graves en el marco de la pandemia de coronavirus.

En respuesta a esta situación, además de la inversión de emergencia, también se iniciaron obras de refacción en 40 establecimientos de la provincia de Buenos Aires. Los trabajos se realizaron en los hospitales Rossi, Gutiérrez, San Martín, Korn, San Juan de Dios, Bollini y Sbarra de la ciudad de La Plata; en centros de salud de City Bell y Melchor Romero; y en otros hospitales de los partidos de Almirante Brown, San Martín, Vicente López, San Fernando, Escobar, Tigre, La Matanza, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora.

La obra pública, un eje de gestión

Es un hecho que desde el Ejecutivo bonaerense, y a partir de la “pospandemia”, se hizo hincapié en la obra pública como eje fundamental de la reactivación económica. En el ­lanzamiento del Plan 6x6 y apuntando a una reelección, el gobernador ordenó la inversión total de 792.000 millones de pesos para pavimentación e iluminación, 345.000 millones de pesos para refacciones y obras nuevas en escuelas, hospitales y oficinas del Registro de las Personas, incluida la construcción de 134 Casas de la Provincia, entre otras iniciativas.

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini, afirmó en su momento que el presupuesto destinado a la obra pública para 2022 es de “aproximadamente 130.000 millones de pesos”.

El funcionario aseguró que “la obra pública no solamente transforma y dignifica, sino que también genera empleo y derrama en la economía interna por la compra de materiales, por la mano de obra directa e indirecta. Eso termina siendo un círculo virtuoso”.