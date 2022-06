El gobierno le respondió a Matías Kulfas

Siguen las acusaciones en el Frente de Todos tras la salida de Kulfas del ministerio de Desarrollo Productivo. Esta tarde el, ahora, ex ministro publicó una dura carta de renuncia y desde el Gobierno salieron a contestarle.

Fue al portavoz del ejecutivo Nacional, Gabriela Cerruti la encargada de responderle a Kulfas mediante su cuenta de Twitter, en la que escribió: "El Gobierno Nacional rechaza las acusaciones vertidas por Matías Kulfas en su carta de renuncia y no comparte los conceptos sostenidos en ese sentido".

Además expresó que "el presidente está convencido de la necesidad de seguir trabajando por la unidad de la coalición de gobierno, construyendo acuerdos en la diversidad y gobernando con plena transparencia en todas las áreas".

¿Qué decía la carta de Matías Kulfas?

Al dejar su cargo en el ministerio de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas publicó una dura carta de 14 páginas en la que afirmó: "Como peronista me avergüenza cada día que pasa en que el Estado argentino subsidia la energía de hogares acomodados de la ciudad de Buenos Aires o la zona norte del Gran Buenos Aires, hogares que no necesitan, no solicitan ni valoran esos subsidios".

En ese sentido añadió que "era imprescindible racionalizar este sistema, realizando adecuaciones tarifarias que tuvieran en cuenta la crisis de ingresos de los hogares, pero dotándola de progresividad distributiva. Lejos de ello, el equipo de la Secretaría de Energía, que se fuera desplegando desde los entes reguladores, no hizo más que alimentar este sistema nefasto de subsidios".

"Señor Presidente, usted me otorgó en el inicio de la gestión la responsabilidad de gestionar la política energética del país. Nos abocamos a la elaboración del Plan Gas 2020 con la premisa de ahorrar divisas de importación y aumentar la producción gasífera en Vaca Muerta y otras reservas hidrocarburíferas del país", se dirigió Kulfas a Alberto Fernández y añadió: "Si bien el plan estaba listo en julio del 2020, rápidamente aparecieron las voces críticas desde un sector de los entes reguladores que decían que nuestra propuesta era antieconómica. Vaya paradoja, consideraban caro un precio que estaba por debajo de los niveles históricos de gas importado", acusó, el ministro saliente.

