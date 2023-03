El Concejo Deliberante platense sesionó en el ex centro clandestino de detención Comisaría 5°

En el marco del Día Nacional de la Memoria, el Concejo Deliberante de La Plata realizó una sesión especial en el ex centro clandestino de detención Comisaría 5°, donde ­funciona el Espacio de la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos.

En ese marco, y en uno de los puntos en tratamiento, el cuerpo deliberativo declaró personalidad destacada de la ciudad de La Plata a Adriana Calvo.

El proyecto fue presentado por la presidenta del bloque del Frente de Todos, Yanina Lamberti, y la declaración fue recibida por Martina Laborde, hija de Adriana Calvo, quien dijo: “Estoy muy orgullosa de estar acá, y que se haya podido realizar la sesión en este lugar. Me parece que este Espacio de la Memoria no pertenece a ningún partido político, sino que es del pueblo argentino”.

Martina remarcó: “Quiero referirme a lo que mencionaron, el tema del curro de los derechos humanos es algo que me ofende profundamente y lo relaciono con el algo habrán hecho, como el por algo será cuando los largaron. Me parece que tiene ese mismo tinte político. Entonces ustedes, como representantes del pueblo argentino, no pueden repetir ese ­discurso: esto no es un curro, esto es historia”.

Adriana Leila Calvo fue secuestrada el 4 de febrero de 1977, al igual que su entonces esposo Miguel Laborde; ya era madre de Martina y Santiago, y se encontraba embarazada de seis meses y medio. Fue llevada a los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Destacamento de Arana, Comisaría 5° La Plata, y finalmente al denominado Pozo de Banfield. En el camino entre la Comisaría 5° y el Pozo de Banfield, en el Cruce de Alpargatas, nació su hija Teresa. Ambas fueron liberadas el 28 de abril de 1977.

Adriana fue la primera “testigo de contexto”, al dar cuenta de las investigaciones realizadas por la Asociación de Ex Detenidos Desa­parecidos (AEDD) sobre el Circuito Camps en el juicio contra Etchecolatz en el año 2006. Y también el primer “testimonio por exhibición”, cuando –ya fallecida–su imagen y su voz se reprodujeron en el año 2011 en el juicio denominado “Circuito Camps”, dando cuenta nuevamente del genocidio.

En otro de los puntos de la sesión, se declaró de interés municipal y cultural el libro Madres de Plaza de Mayo filial La Plata, de la editorial MeVeJu de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.

Para recibir el reconocimiento, estuvo presente el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, quien dijo que “hoy, a través de sus representantes, honran esta larga lucha que ha tenido esta ­ciudad”.

“Se cumplen 47 años de la dictadura cívico-militar, una dictadura que inició el 24 de marzo con el solo objetivo de imponer un plan económico, que hoy conocemos como el modelo neoliberal, y que para imponer ese plan era necesario disciplinar a una sociedad, y se utilizaron el secuestro, la desaparición y la muerte para imponer un modelo económico”.

En este sentido, el funcionario bonaerense invitó a todas y todos a que “este 24 de marzo sigamos levantando las banderas de ­memoria, verdad y justicia y marchar por nuestros 30.000 desaparecidos, pero también marchar este 24 de marzo denunciando esta situación que está atravesando nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que nos pone en un lugar de compromiso, para seguir perfeccionando esta democracia, por los que no están con nosotros”.