El Estado en alerta ante un nuevo ajuste del Gobierno

Luego de anunciar la baja de las retenciones al campo, el Gobierno enciende su motosierra para equilibrar las finanzas. En ese contexto, la administración libertaria se prepara para aplicar un nuevo ajuste del 30% en un diezmado Estado.

Cabe señalar que la intención de realizar un nuevo ajuste en el sector fue confirmada por fuentes cercanas al Gobierno y ha generado preocupación en varios sectores. Según el secretario de ATE Capital, Daniel Catalano, “los propios funcionarios han difundido rumores de una nueva etapa de despidos”. Este anuncio se enmarca en un contexto de reducción del gasto público impulsado desde 2024, el cual dejó a 36.000 empleados estatales sin empleo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec).

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó esta noticia compartiendo en sus redes sociales una nota del diario La Nación en la que se asegura que la gestión libertaria busca achicar un 30% el Estado y que quien estará a cargo de la misión sería el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según la versión periodística, la motosierra de Milei eliminará la Secretaría de Vivienda y Hábitat de organismos descentralizados y recortará la dotación de personal de los ministerios, empresas y entes públicos.

Ante esa situación, Aguiar aseguró que el Gobierno busca compensar las rebajas de las retenciones con un nuevo recorte sobre el Estado.

“El Estado no resiste más recortes y los empleados públicos no soportamos más ajustes, achicar un 30% más es imposible”, indicó el secretario, y agregó: “Si llevan adelante esa medida irracional, no estarán garantizados los servicios básicos y esenciales”.

Asimismo, Aguiar manifestó que los $800 millones de dólares que implican la baja de retenciones al campo no pueden compensarse con más destrucción del sector público. “Eso tendrá una repercusión social absolutamente negativa”, alertó el gremialista.

Por último, Aguiar cerró su posteo criticando el discurso de Milei en Davos, al advertir que sus dichos pone en riesgo a la democracia misma: “Al Presidente tenemos que ponerle límites. Hay un gobierno elegido por el voto popular que se está transformando en una tiranía”. “Estamos todos en peligro y resignarse no es una opción”, concluyó el secretario general de ATE.