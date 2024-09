El federalismo libertario que afecta principalmente a Buenos Aires

En el día de ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto a los funcionarios Jorge D’Onofrio, Pablo López, Florencia Saintout y Juan Cuattromo, brindaron una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno. Durante el encuentro, los ministros compartieron su preocupación por las recientes decisiones del Gobierno Nacional y su impacto negativo en la provincia de Buenos Aires.

El titular de Transporte, Jorge D’Onofrio, expresó su rechazo a la suspensión del boleto integrado, que desde las 22 del 31 de agosto dejó de funcionar, calificando la medida como un acto arbitrario diseñado para perjudicar a la Provincia de Buenos Aires. Según el funcionario, esta decisión solo afecta a las líneas de transporte provinciales y municipales, dejando exentos a los colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). “Estamos en presencia de un nuevo federalismo libertario, donde la provincia de Buenos Aires es la más castigada. Los más perjudicados son los vecinos del segundo y tercer cordón del conurbano, quienes son los que más utilizan el boleto integrado”, afirmó el ministro.

D’Onofrio fue más allá y acusó al Gobierno Nacional de actuar con intenciones políticas claras: “Evidentemente está dirigido a castigar pura y exclusivamente, no a un gobernador, no a un gobierno, sino al pueblo de la provincia de Buenos Aires, que ha votado ‘comunismo’, y por esa razón nos tenemos que hacer cargo. Esto no lo digo yo, el Presidente Milei así lo señaló. No conozco a nadie que por gusto ande en colectivo”.

Además, denunció que la provincia ha sido obligada a hacerse cargo del 100% de los subsidios al transporte del interior bonaerense, ya que, en sus palabras, “en este federalismo libertario lo primero que hicieron fue eliminar a todas las provincias el fondo compensador del transporte del interior”.

Pago de la deuda externa “sin resignar prioridades”

Luego de intensas negociaciones con los acreedores, la provincia de Buenos Aires inició el año con el compromiso de abonar 703 millones de dólares por la deuda reestructurada en 2021. Con un primer pago en marzo y otro en septiembre, Axel Kicillof cumplió. El ministro de Economía, Pablo López, anunció en el día de ayer que se completaron los pagos, lo que incluyó el abono de capital e intereses, marcando el inicio del desendeudamiento de la provincia bonaerense.