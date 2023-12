El futuro económico y el precio de la estanflación

Con la inminente llegada de Milei a la presidencia de la Nación, el mundo de la política y la sociedad en general se mantiene expectante pensando lo que pueda llegar a pasar en el país a partir del próximo 10 de diciembre. Con la cuestión económica como la mayor preocupación de argentinos y argentinas, el presidente electo deberá afrontar un desafío más que complicado en los primeros meses de gestión.

Teniendo en cuenta que el dirigente llegó al poder, en parte, por un descontento social generado por la mala situación económica del país, Milei estará en el ojo de la tormenta cuando tome las primeras medidas de su mandato, de las que ya viene hablando y que hasta el momento no convencen del todo.

Fue en los últimos días cuando, luego de su viaje a Estados Unidos, el futuro mandatario señaló que “va a haber una estanflación, porque cuando hagas el reordenamiento fiscal eso va a impactar negativamente en la actividad económica”. Asimismo, agregó: “Por eso digo que la única billetera que va a estar abierta es la de Capital Humano para dar contención a los caídos. La inflación tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses y eso ya fue decidido, ya fue hecho. La política monetaria actúa con rezagos”.

Vale mencionar que, según su definición, la estanflación de la que habla Milei es un período caracterizado por una inflación alta y caída de la actividad económica.

Por otro lado, continuando con su análisis, el presidente electo agregó: “La inflación está jugada, ¿por qué? Porque tiene que ver con lo que hiciste hace dos años. La inflación va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este Gobierno. Estamos creando todos los mecanismos para detener la emisión de dinero para que en un lapso de entre 18 a 24 meses terminar con la inflación. Esa es la evidencia empírica del caso argentino. La convertibilidad, que funcionaba bajo esa misma regla, tardó 20 meses”, cerró.

El costo

En diálogo con diario Hoy, el periodista y economista Julián Guarino habló sobre su percepción luego de las palabras del futuro mandatario nacional y consignó: “No me arrogo la posibilidad de hablar de recetas, pero se viene un 2024 complicado”.

“Siempre en economía las expectativas son un elemento importante porque inducen comportamientos repentinos de corto plazo, y después en términos generales esos comportamientos generan variaciones y efectos. En ese sentido, la estanflación no es algo alentador”, dijo Guarino.

Por otra parte, analizó que “el 2024 es donde entra la política económica que va a aplicar Milei”, y consideró que “el presidente intentará entrar en una recesión económica y al mismo tiempo va a hacer un cambio de precios relativos, hecho que va a generar mayor inflación a la que tenemos y si no hay algún cuidado para mitigar ese impacto, el resultante será una caída de la actividad económica”.

“Más que un diagnóstico, es el norte que fijó Milei para el próximo año”, señaló el profesional al pensar lo que podría ocurrir.

El recuerdo histórico

Según recordó Guarino, esta no es la primera vez que ocurrirá en Argentina. En ese sentido, detalló: “No es algo nuevo, si uno toma los últimos años en el país, uno podría decir que en términos de la evolución del producto Argentina está estancada, no pudo superar su marca promedio”.

“Actualmente tenemos inflación y se puede pensar que estamos en ese trayecto actualmente. Sin embargo, la diferencia es que hasta ahora veníamos con una política económica que siempre buscó compensar la suba de precios con incentivo a la actividad económica, para que no hubiese pérdida de poder adquisitivo, además tenemos récord de importaciones... y esas son las principales diferencias con lo que viene”, manifestó.

De esta manera, consideró que en el futuro habrá una pérdida de puestos de trabajo y que va a caer el poder adquisitivo “de una manera más fuerte de lo que venía ocurriendo”.

Por otro lado, al hablar de otras posibilidades diferentes a la de la estanflación, el economista analizó que “esto se trata de una política de shock, y las políticas de shock no tienen cuidado de los sectores de la sociedad que no pueden afrontar esas medidas”.

“La suba del desempleo, la pérdida del poder adquisitivo y otras cuestiones no son fáciles de afrontar en todos los estratos”, dijo, y agregó: “Por supuesto que podría haberse aplicado de una forma más gradual, pero me parece que lo que está planteado es que la recesión forma parte de la cuestión económica, no es accidental”.

En ese sentido, finalizó: “Esto es aplicado para que haya menor demanda de dólares, entonces eso da la posibilidad de acumular todos los dólares que vayan entrando y además va a haber un mercado de consumo que va a ir para abajo”.

“La caída de la actividad económica y las transacciones va a hacer que el shock inflacionario no se vaya hasta el cielo”, concluyó el periodista.

Lo cierto es que los análisis son varios, y las dudas también; sin embargo, habrá que esperar a los primeros meses para ver la reacción de los mercados y el manejo que tendrá el equipo económico del futuro gobierno que, según informó el mismo Milei, tendrá a Luis “Toto” Caputo como ministro de Economía.