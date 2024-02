El Gobierno analiza medidas para “sancionar” el paro de trenes

En su conferencia de prensa matutina de ayer, el vocero presidencial Manuel Adorni cuestionó que más de un millón de personas fueron afectadas en su forma de trasladarse por el paro de trenes, y remarcó que “se están evaluando las medidas pertinentes” contra los responsables “para que no quede sin consecuencias”.

En ese sentido, el funcionario también resaltó que “los argentinos vamos a perder en los próximos 4 años 80.940 millones de dólares” en el sector de hidrocarburos por no haberse aprobado la Ley Bases, lo que equivale a todo el saldo exportador del año 2022, a causa de la “irracionalidad de un sector de la política”.

A su vez, el vocero presidencial destacó que la Dirección Ejecutiva del PAMI avanzó en la reducción del 30% de los cargos políticos y señaló que esta “limpieza del empleo militante” representa “un cuarto del presupuesto que se destina a los gastos de su estructura”.

“Hay dos caminos: el de la casta o el de la libertad, el trabajo y el mérito, y lo que eligió la Argentina es un país diferente a la decadencia que veníamos viviendo”, dijo Adorni frente a los periodistas presentes.

Al mismo tiempo, agregó: “El Gobierno lleva 73 días de gestión, no 73 años, y el Presidente no da marcha atrás y no se va a mover un centímetro de lo que es su mandato popular y por lo que la gente lo votó”.

En otra línea, el vocero indicó: “Siendo uno de los sectores con peor imagen en la sociedad, el sindicalismo debería bregar por los intereses reales de los trabajadores; de fraternos no tienen nada”. “La discusión paritaria estaba abierta, no correspondía ni la conciliación obligatoria ni el paro”, cerró.

Por otra parte, el hombre también habló de la cuestión relacionada con las islas Malvinas, y consideró que “la Constitución de la Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.