El Gobierno denunciará penalmente a 287 argentinos

La Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, denunciará penalmente a 287 personas que incumplieron la cuarentena obligatoria que debían realizar tras ingresar al país, luego del operativo en el que se detectó que el 38% de los ingresantes a la Argentina no habían cumplido con la normativa.



Esta acción fue confirmada por la titular del organismo, Florencia Carignano, quien también afirmó que “se van a reforzar los controles de las fuerzas provinciales, federales y los inspectores de Migraciones para detectar posibles incumplimientos”. “Se trata de un delito federal, y los que vuelven del exterior deben entender la responsabilidad y el riesgo que implica para el resto no cumplir con los protocolos”, dijo Carignano, ante la desobediencia de aquellos ciudadanos que llegan al país y no se apegan a las normas de aislamiento.



Desde Migraciones, la semana pasada se realizó una serie de operativos de control centrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en ocho provincias. Allí se comprobó que 4 de cada 10 personas que ingresaron al país no habían cumplido con la normativa.



“Familiares, amigos y compañeros de ­trabajo debemos colaborar en marcarles a los que no cumplan la cuarentena que ponen en juego la vida, la salud y la apertura de actividades conseguidas con esfuerzo”, subrayó la funcionaria.



En ese marco, y a la luz de los resultados del operativo, Migraciones formalizará denuncias hacia 287 personas que incumplieron los artículos 205 y 239 del Código Penal, bajo la figura de violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública.



Los operativos realizados por el área de Control de Permanencia de Migraciones tienen como objetivo reforzar la vigilancia que hacen las distintas jurisdicciones, y en los últimos días se llevaron a cabo en Jujuy, La Rioja, Mendoza, Chubut, Corrientes, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Salta y CABA.



En declaraciones radiales, Carignano destacó que el incumplimiento del aislamiento es un delito y que “corresponde una pena que va de 6 meses a 2 años de prisión” a quienes no se aislaron tras haber ingresado al país. Recordó que, por disposición del Gobierno nacional, permanecen cerrados los 24 pasos fronterizos del país y que los únicos ingresos son por Ezeiza y Aeroparque.



Quienes quieran ingresar a la Argentina deberán presentar un test de PCR negativo (que debe realizarse con no más de 72 horas previas al embarque) y realizar una cuarentena obligatoria de 7 días. Estas medidas impuestas el 24 de diciembre continúan en vigencia.



Carignano volvió a bregar por la “responsabilidad ciudadana” y afirmó que todo aquel que baja de un avión debe ser testeado y luego permanecer aislado en su domicilio durante 7 días, aunque haya dado negativo ese primer resultado.



El Ministerio de Salud hizo un relevamiento con datos de más de 200 personas que manifestaron síntomas tres días después de haber ingresado a la Argentina y que el test no lo detectó por haber estado incubando la enfermedad.

Preocupación por la cepa Delta



Carignano confirmó que hasta el momento se detectaron tres casos de la variante Delta: dos menores que venían de Europa y un joven de 26 años de Estados Unidos, que salió de Miami con un PCR negativo.



“No hay país que quede exento, porque mientras haya circulación de gente hay ingreso. Lo que podemos es extremar todos los recaudos para retrasar el ingreso, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer”, señaló, y agregó que “la cepa Delta está presente en 74 países y seguramente ya debe estar en más; Estados Unidos tenía un 5% de circulación de cepa Delta y ha estado aumentando vertiginosamente en los últimos días y es una preocupación”.

Operativos en la Provincia



El pasado viernes, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires había denunciado que junto a la Dirección Nacional de Migraciones se realizaron 190 operativos de búsqueda activa domiciliaria de personas que ingresaron al país. “En el 38% de las visitas no había personas en el domicilio, violando el decreto 2.225/20 de cuarentena obligatoria, y por eso se les iniciará acciones legales”, afirmaron desde la cartera bonaerense.



Los operativos se realizaron en Mar del Plata, Bahía Blanca, Quilmes, Villa Gesell, La Plata y Vicente López, y generó un fuerte repudio, ya que luego se conoció que la variante Delta de coronavirus, originada en la India y hasta el momento la más contagiosa, llegó al país con argentinos provenientes de los Estados Unidos. Aunque cabe destacar que esas personas quedaron aisladas en hoteles.



“Gracias al 62% de las y los bonaerenses responsables y solidarios, es muy importante que respetemos esta legislación, que nos previene del ingreso de nuevas variantes”, escribieron las máximas autoridades del Ministerio de Salud.