La cuarentena disparó la miopía en los niños

A partir de una serie de investigaciones de distintas universidades de China, Canadá y América Latina, se comprobó que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio para combatir la Covid tuvo como efecto secundario un gran aumento en los casos de miopía en los niños del mundo.

La falta de luz solar es la principal causa del aumento de esta enfermedad que, de acuerdo a la proyección de la Organización Mundial de la Salud, para 2050 afectará a la mitad de la población.

Los rayos del sol liberan dopamina en la retina, una sustancia que evita que el globo ocular se haga más largo y ayuda a prevenir la miopía.

“Si los niños no salen al aire libre y no reciben luz del Sol, su cuerpo no genera este neurotrans­misor y la enfermedad se dispara”, dice Carolina Picotti, oftalmóloga infantil y autora de un estudio pu­blicado en The Lancet. “Ninguna luz artificial puede reemplazar los rayos solares en la generación de dopamina”, aseguró.