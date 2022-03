El Municipio de Bahía Blanca decretó que el uso del barbijo deje de ser obligatorio

El Municipio de Bahía Blanca decretó esta mañana que el uso del barbijo deje de ser obligatorio en locales comerciales, medios de transporte y dependencias municipales de atención al público.

La noticia fue anunciada por el secretario de Gobierno, Marcos Streitenberger, a través de su cuenta de Twitter, quien aclaró en su publicación que en el caso de los locales comerciales la implementación “queda a criterio de los titulares”.

A su vez, Streitenberger aclaró que la medida se toma “con compromiso y responsabilidad en base al alto porcentaje de vacunados y el contexto epidemiológico” que atraviesa la ciudad.

El decreto cuenta con la firma del intendente Héctor Gay; el secretario general Pablo Romera y el propio Marcos Streitenberger.

Entre otras cosas, el funcionario se refirió a los establecimientos educativos, dejó en clara la postura del gobierno municipal y agregó que se trata de una medida que le plantearon en varias oportunidades al gobierno provincial.

“Las clases presenciales no representan un riesgo mayor que el resto de las actividades. El discurso tiene que ser justo y equitativo: no podemos obligar a los chicos a usarlos cuando en distintos actos políticos, institucionales y eventos masivos no se utilizan”, dijo.

Y concluyó: “Luego de las dificultades para lograr la presencialidad en el aula después de tanto tiempo, necesitamos garantizar la salud y bienestar de los alumnos/as, evitando el uso prolongado del barbijo y las consecuencias que conlleva. Pedimos a la Provincia que evalúe esta situación”.