El oficialismo busca formar alianzas con el PRO

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich expresó que, desde el gobierno nacional, se plantea llevar a cabo un “nuevo rediseño político” que incluiría una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA).

En declaraciones televisivas, la titular de Seguridad afirmó que “la idea es la que tiene que regir y no las estructuras políticas. Estamos caminando juntos”, expresó la ministra y sostuvo que “se viene una coalición política” y sostuvo que no quería “apurar” dicha unión porque todavía “es un tema a debatir”.

Además, mencionó la posibilidad que dirigentes del PRO se podrían integrar al Gobierno y manifestó que “hay muchísimos nombramientos que faltan”. Asimismo, estimó que “la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio”, explicó.

Por otra parte, Bullrich hizo referencia al director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Osvaldo Giordano, por el voto negativo de su esposa, Alejandra Torres, a incisos de la ley Bases y apuntó: “No se puede estar en la misa y en la procesión”.