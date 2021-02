El Pata Medina en libertad: "el compañero Balcedo pagó el costo por avisarme, está preso injustamente"

Durante la jornada de este jueves liberaron a Juan Pablo Pata Medina, el líder de la UOCRA Platense, quien se encontraba con prisión domiciliaria por una causa iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Tras la noticia, el dirigente sindical de la Uocra La Plata recibió a diario Hoy en su domicilio y expresó: "El compañero Balcedo, el único que puso lo que tiene que tener un dirigente gremial, sindical y popular. Él me convocó y me dijo que me estaban haciendo una causa injusta y que me iban a llevar preso".

Y continuó: "Entonces le dije al compañero Balcedo que convoque a la CGT regional, y luego de debatir una hora, se emocionó en esa reunión. Esa noche me llevaron preso".

Medina había estado detenido desde septiembre de 2017 y el 19 de febrero del 2020 cuando la Cámara Federal de La Plata le otorgó el arresto domiciliario por su edad y estado de salud, en tanto que dispuso una custodia de Gendarmería Nacional y la colocación de una tobillera electrónica.

El Pata permaneció con arresto domiciliario en su casa del partido bonaerense de Ensenada, acusado de asociación ilícita y lavado de dinero. Ya había denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al expresidente Mauricio Macri y a la exgobernadora bonaerense Maria Eugenial Vidal como responsables de una presunta "persecución política en su contra".

En la continuidad de su relato, Medina no dudó en detallar lo que vendría después: "Me llevaron preso y pararon la región, se escondieron debajo del escritorio, como ratas. Si lo tenemos en claro, el costo que pagó el compañero Balcedo es por avisarme y por debatir el tema mío en la CGT Regional y luego vinieron por él. Lo metieron preso injustamente. Al resto no porque agacharon la cabeza, no defendieron nustras causas y principios".

El Pata se manifestó “contento, porque pasó mucho tiempo (tres años) sin tener justicia verdadera, y ahora se está dando de a poco. Lo importante es estar en libertad y vamos a trabajar con todos los abogados que tiene esta causa. Estoy contento también por mi familia, por los trabajadores que eran criticados por portar la bandera del Pata. Dios hace justicia y creo que me va a dar una oportunidad para subir al tablón y volver a conducir la Uocra. Voy a recuperar el gremio cueste lo que cueste”.

Asimismo, reveló que en la cárcel de Ezeiza, donde cumplió parte de su condena, “fui el único espiado a quien le pusieron cámara oculta en su celda. A ningún político que estaba en esa celda, donde éramos 15, lo espiaron, pero sí al Pata Medina. Estaba el vicepresidente de la Nación también. El go­bierno de Macri me hace acordar a los tiempos de la dictadura militar, cuando perseguían a los jóvenes, políticos y sindicalistas militantes”.

