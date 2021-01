“El presidente que puede terminar con el lawfare es Alberto Fernández”

El exvicepresidente Amado Boudou tendrá que volver a la cárcel para cumplir con su condena, aunque su defensa apelará la decisión y retrasaría el regreso al penal.

Gregorio Dalbón concedió un reportaje exclusivo a diario Hoy y opinó sobre el caso y el mecanismo del lawfare en general en la Argentina: “El lawfare está enquistado en la Argentina como lo estuvo en Brasil, Paraguay, Ecuador, Chile, como lo está en todos los países donde la embajada de Estados Unidos está detrás defendiendo sus propios intereses. El Poder Judicial, al unirse con el poder mediático hacen una situación de condena previa que es a través de algunos medios de comunicación. Con Cristina lo hace Clarín cada vez que puede. El mecanismo parte utilizando los medios de prensa, dándoles beneficios, y que a cambio esos medios junto a los jueces amigos traten de demonizar al partido político opositor. De esto se trata el lawfare”, disparó.

“Lo que le pasó a Amado Boudou es un claro ejemplo: Clarín publicó que el juez no se animaba (sic) a dar este veredicto, y el magistrado, influenciado por la tapa del diario al que más temen en el país, actuó en consecuencia”, afirmó Dalbón.

Cabe recordar que el 29 de diciembre, Clarín tituló “Obligado, el juez que duda y Boudou agradece”.

En ese sentido agregó que “la gran mayoría de los jueces son honestos, pero los jueces del lawfare son como los perros: cuando ven un diario salen corriendo, tienen miedo, ponen la cola entre las patas (sic), y la corporación judicial lo que menos quiere es verse reflejada en los grandes medios, porque tienen cargos vitalicios. Lo único que pretenden es pasar desapercibidos, cobrar un sueldo para toda la vida y jubilarse”.

“La realidad es que muchos jueces le tienen miedo a la corporación mediática, porque está claro que primero te condenan en el diario Clarín, y después te condenan mediante una cédula de notificación”, sostiene.

Dalbón adelantó que le presentará a Alberto Fernández un proyecto relacionado al lawfare: “Debería ser nulo un veredicto que sale 10 horas después de que los medios de comunicación como Clarín o La Nación ya anticiparan esa decisión. Pareciera que Clarín tiene información sobre las condenas antes que el mismo abogado defensor. Si la persona que está imputada se entera que va a ser condenada antes de que salga la resolución puede huir, obstruir a la Justicia o incluso suicidarse”.

“Dentro del proyecto que los juristas elegidos por Alberto le han brindado, y que él está estudiando y analizando, habría que agregar un ítem, y seríamos los primeros en el mundo en hacerlo, referido al lawfare y las cuestiones relacionadas a las notificaciones judiciales. No puede notificarte un diario, un periodista o un medio de comunicación. Solo un juez a través de una cédula electrónica o tu propio abogado pueden notificarte”, relató el abogado.

En tal sentido expresó que “la gran deuda de la Argentina es terminar con el lawfare. El Gobierno de Alberto Fernández ha sido de ocho puntos, tanto en el manejo de la pandemia, como en las cuestiones sociales y económicas, sobre todo en lo relacionado a la enorme deuda con el Fondo Monetario que nos dejó Mauricio Macri. Los dos puntos restantes que le quedan para obtener el diez están relacionados al fin del lawfare”.

“No podemos dejar jueces honestos y probos fuera de la Justicia, y dejar adentro gente corrupta. No podemos tener a un Stornelli doblemente procesado como fiscal, pudiendo quitarle la libertad a una persona, cuando él es un delincuente. No podemos sostener a Irurzun, que junto a Bonadio en vida se hacían el festival de las escuchas. No podemos permanecer todavía con la misma Justicia que hizo que nuestra vicepresidenta tenga ocho causas que son inventadas por cuestiones que son irrelevantes y que además no constituyen delito, o lo que está sucediendo en estos momentos con Amado. No es Boudou. Mañana es Cristina y pasado, Alberto”, afirmó.

Para Dalbón, el fin del lawfare es posible, “de millones de formas: con revisión de las causas desde el ámbito jurídico, con sanciones a quienes den una resolución por cierta antes de que se notifique al propio abogado de la persona imputada. No es censura, el medio de comunicación debe esperar a que la sanción sea comunicada al propio abogado desde el juzgado”.

“El presidente capaz de terminar con el lawfare es Alberto Fernández, de eso no tengo ninguna duda”, concluyó