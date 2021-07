El Provincia intima al intendente de Pinamar a devolver 2 millones de pesos

El presidente de la entidad crediticia provincial, Juan Cuattromo, intimó legalmente a través de una carta documento al jefe comunal de Pinamar, Martín Yeza, a que devuelva a la Nación los 2 millones de pesos que funcionarios de su gestión desviaron hacia sus cuentas personales.

La causa es investigada por la Justicia bajo la carátula de “defraudación en perjuicio de la administración pública” a funcionarios del Municipio de Pinamar, acusados de transferirse el crédito de 250 tarjetas Alimentar por un total de 2 millones de pesos.

“Me dirijo a Ud. en mi carácter de presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires, atento a la situación generada con causa en el desvío de fondos en beneficio de dependientes de ese Municipio, asumida por esa Municipalidad de Pinamar en la Cláusula 7° del Convenio suscripto con el Banco que presido en fecha 26 de octubre de 2020”, comienza el documento del titular del Provincia en donde se explica que, debido al incumplimiento de la obligación asumida por el Municipio en relación a los beneficiarios de la tarjeta Alimentar, el banco “debería responder ante el Ministerio de De-sarrollo Social de la Nación reintegrando los fondos públicos involucrados”.

Por ese motivo “se intima al Municipio a asumir la responsabilidad que le compete, procediendo al inmediato reintegro al Ministerio citado de la suma de fondos públicos involucrada que, según se denunciara en la causa penal, asciende al presente a $ 2.050.990”.

Desde su cuenta de Twitter el intendente respondió: “Desde un primer minuto nos pusimos a disposición de la Justicia. El proceso continúa su curso. La funcionaria que denunció ya ni siquiera es parte de la gestión. El presidente del Banco Provincia nos intima a un pago mediando un proceso penal judicial”.

El conflicto de Yeza con la Provincia no es nuevo y se da en medio de una pelea que el jefe comunal lleva con la entidad bancaria oficial luego de que esta le negara ayuda financiera y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, tildara de ineficiente al intendente y lo mandara a trabajar diciendo: “En vez de quejarse, hay que laburar; a mí me enseñaron eso desde chiquito. Cuando me quejaba, mi papá me ponía a hacer algo y entonces me ocupaba y dejaba de quejarme. Le recomiendo que se ponga a laburar y que pague los salarios de los trabajadores, que es lo que corresponde”.

Por estos motivos, Yeza buscó apoyo en la banca privada y desde el mes próximo los sueldos municipales podrían pagarse a través de entidades bancarias que no sean de la órbita estatal.