El Senado aprobó el nombramiento de 30 nuevos jueces, fiscales y defensores

El Senado aprobó hoy los nombramientos de 30 jueces, fiscales y defensores propuestos por el Gobierno en una sesión especial en la que la oposición objetó al candidato a la Cámara Nacional Electoral, Raúl Bejas, y a un juez federal de Tucumán por falta de imparcialidad y discriminación en detrimento de dos mujeres.

Las designaciones de Bejas para ocupar la vacante en la Cámara Nacional Electoral y de Mariano Galetta como miembro de un tribunal federal de Tucumán provocaron cruces de recriminaciones entre el oficialismo y el interbloque opositor de Juntos por el Cambio en torno a la idoneidad de los jueces propuestos y a la paridad de género.

Tanto Bejas como Galetta recibieron 34 impugnaciones de asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de partidos de la oposición después de que el Poder Ejecutivo eligió sus pliegos en lugar del de dos mujeres, las juezas Alejandra Lázzaro y Vanessa Lucero que habían resultado primeras en orden de mérito en los concursos para ascensos.

En nombre del oficialismo, los senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti rechazaron los cuestionamientos, dijeron que si hay gobiernos "pioneros" en la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres fueron los peronistas y acusaron a la oposición de "no aceptar las reglas de juego democráticas" y de no reconocer que "perdieron las elecciones y no son mayoría".

Fernández Sagasti aclaró que "no existe obligación del PEN de elegir al primero del orden de mérito" en las ternas de candidatos a jueces y que la oposición "intenta deslegitimar con argumentos artificiales una decisión política" que es de competencia del Presidente.

Mayans, por su parte, calificó a Bejas como "un hombre impecable" que no tuvo "ninguna acusación de mal desempeño" durante su carrera, en respuesta a la senadora opositora Silvia Elías de Pérez que cuestionó al juez por conductas que beneficiaron al exjefe del ejército César Milani en el caso por la desaparición de un soldado y al exgobernador José Manzur en una causa por enriquecimiento ilícito.

La oposición también cuestionó a Bejas por haber omitido de su curriculum el hecho de que fue apoderado del PJ en los años 90, algo que el propio magistrado admitió durante su exposición ante la comisión de Acuerdos al sostener que "ningún juez proviene de la estratosfera".

El jefe de los senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, explicó en su discurso que no objetaba al juez por su pasado político ya que "todo hombre y toda mujer debe tener su impronta hacia pensamiento ideológico" sino por "la poca claridad en su accionar en determinadas causas que lo ubican en una zona gris".

Mayans retrucó las objeciones al señalar que lo que la oposición no acepta son "las mayorías" y les reprochó utilizar como argumento la discriminación hacia las mujeres cuando el gobierno de Mauricio Macri "trasladó jueces por decreto y no eligió a una sola mujer cuando propuso a los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia".

"Lo quieren desestimar por ser peronista", afirmó el jefe de los senadores del Frente de Todos, mientras que la vicepresidenta de la bancada, Fernández Sagasti, sostuvo que "están utilizando la excusa de la paridad de género para una discusión que es mucho más de fondo que es que no aceptan las reglas democráticas que establece la Constitución que es que quien gana las elecciones preside y elige".

Para Fernández Sagasti, "hay que tener cuidado y delicadeza" cuando se introduce la discusión del género y pidió "no caer en falsas antinomias".

"Nuestro espacio ha sido pionero en reconocer los derechos y los reclamos de las mujeres y de garantizarlos, por esa razón no vamos a admitir que bajo la pátina de la cuestión de género se discuta una decisión política", aseveró.

En la votación, los senadores de la oposición acompañaron el resto de los 27 pliegos elevados por el gobierno de Alberto Fernández, con excepción de los de Bejas, Galetta y del juez federal de primera instancia de Río Gallegos, Claudio Vázquez.

Los pliegos aprobados fueron los de Ricardo Mianovich, Gabriel Di Gulio, María Belén López Mace, Guillermo Diaz Martinez, Federico Martin, Guillermo Quadrini, María Virginia Jalil Colome, Celia Delgado, Carlos Escandar, Héctor Chomer, Alejandra Quinteiro, Sebastián Russo, Adriana Cammarata, Mercedes Robba, Laura D'arruda, y María Lujan Gara.

Además, se incluyó a Viviana Dobarro, Carlos Nagata, María Eugenia Plaza, Fabiana Rodríguez, Andrea Urretavizcaya, Héctor Karpiuk, Alejandro Musa, Ana Clara Alfie, Lucas Malm Green, Santiago Docampo Miño y Juan Candia para tribunales del Trabajo.