El Senado dio media sanción a la ampliación de la Corte Suprema

El Senado de la Nación debatió este jueves por la tarde, en sesión especial, el proyecto de ley impulsado por el Frente de Todos que propone ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de los actuales cinco miembros a 25, a fin de otorgarle un carácter más federal.

Este debate se resolvió con 36 votos afirmativos para que la Corte Suprema se amplíe hacia más jueces, frente a otros 33 negativos.

Sin embargo, queda la sanción definitiva por parte de la Cámara de Diputados, que tiene en su haber mayores representantes de la oposición.

La convocatoria fue hecha este miércoles, con la firma de la presidenta Provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y fue el único expediente que los legisladores tuvieron en sus pupitres para debatir.

La propuesta, asimismo, dispone que el Senado deberá prestar acuerdo a otros 21 integrantes propuestos por el Poder Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución Nacional, respetando la designación de los actuales cuatro miembros: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Declaraciones previas

En este marco, varios senadores dialogaron con la prensa minutos antes de ingresar al recinto.

"Ampliar la Corte e imponer la paridad de género será un avance muy moderno para la Argentina", sostuvo el senador de San Luis Adolfo Rodríguez Saá, y agregó que desde hace meses se viene debatiendo el tema sin la participación de la oposición, que se negó a dialogar.

Ante los rumores de que la ampliación de la Corte favorecerá "la impunidad de la Vicepresidenta", sostuvo que no tiene nada que ver ni con la Vicepresidenta ni con ninguna causa judicial.

Por su parte, Anabel Fernández Sagasti sostuvo que esperan obtener quórum y "desarrollar un debate a la altura de las instituciones". Asimismo, declaró que la institución más federal es el Congreso, y que mejor lugar para debatir el carácter federativo de la Justicia es el recinto del Senado.

En tanto, José Mayans dijo que "buscamos un servicio judicial independiente, federal y equitativo" y detalló que el Presidente estuvo asesorado por un grupo especializado para mantenerlo al tanto sobre el proyecto presentado.

Por último, opinó que el accionar de la oposición es acorde a sus facultades de "oponerse a todo".

En el mismo orden, Oscar Parrilli señaló: "Es una discusión que nos debemos y una respuesta a la sociedad, ya que mas del 80 por ciento de los argentinos piensa que tenemos un Poder Judicial desligitomado, desprestigiado, que ha estado al servicio de los grupos económicos y a los intereses partidarios del macrismo".

Luis Naidenoff, por su parte, expresó que "la Constitución es muy clara, vos podes modificar la composición en la integración de la corte por mayoría simple, pero para designar a un integrante de la corte se requiere de una mayoría calificada. Cuando el gobierno dice que la oposición no tiene voluntad para dialogar me pregunto quien puede creer en Alberto, Cristina, cuando de la noche a la mañana juntan el numero traído de los pelos, no sabemos si el proyecto es de 15 o de 25... Es un apriete, es un mensaje, como los que venimos viendo, de una puesta en escena". Está vacante una designación ¿y no avanzás con eso? Esto es puro show".

La opinión de Guillermo Snopeck, en tanto, fue la siguiente: "Hoy marcamos esta situación del número y en el bloque se propuso llevarlo a 15 miembros. La paridad también quedó acordada".

"Este tema lo venimos debatiendo hace seis meses, hay un constante ataque hacia la vicepresidenta. Todo esta dentro de los tiempos legislativos, y debe haber solemnidad en el trato. Hoy preside este cuerpo", añadió.

Por último, Martín Doñate manifestó: "Se ha atacado a Cristina Kirchner como nunca se vio en la historia de la democracia argentina. Ese poder, el más conservador, el menos controlado de todos los poderes, si no lo rediscutimos, estamos a las puertas de un nuevo fracaso como sociedad".