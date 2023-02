El titular de la AFIP presentó una denuncia por amenazas de muerte

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, presentó una denuncia policial luego de haber recibido una serie de amenazas a través de la red social Twitter. Allí, además de ser intimidado junto a su familia con actos de violencia, se incluyó información sobre el lugar donde veranea desde hace 30 años.

Por tal motivo, el contador platense realizó la denuncia ante la división Delitos Constitucionales de la Policía Federal Argentina, en la que dejó por sentado que se “siente intimidado por la amenaza y los diversos comentarios que posee dicho tuit”. Allí le tomaron declaración y ya intervienen en la investigación.

El mensaje en cuestión, que supera las 13.000 reproducciones y en el que en sus comentarios varios usuarios anónimos profesaban amenazas directas contra su persona y su familia. se publicó el 28 de enero pasado, donde la usuaria @embroshco escribió: “Carlos Castagneto (AFIP) alquila carpa en el mismo balneario que yo. Apolo, en Mardel. Él y su desagradable esposa. No sé cómo tienen cara de salir a la calle. Y tienen suerte de que no los putean, porque la gente no lo tiene bien identificado. Tengo unas ganas de hacer una maldad”.

Cabe recordar que estas amenazas se dan en el marco de una escalada de la violencia política que tuvo como pico máximo el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.