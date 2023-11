La diputada Graciela Camaño por el espacio Identidad Bonaerense destacó que, de cara al balotaje del 19 de noviembre, el voto en blanco “implica no comprometerse” y advirtió que la situación “no está como para no” hacerlo.

En declaraciones a un medio radial, aclaró que “el ciudadano tiene la solución y lo que decida estará bien” en el marco de la segunda vuelta a disputarse en dos semanas entre Sergio Massa y Javier Milei.

“Si el pueblo le da la posibilidad, Massa va a hacer algo por el país porque tiene el conocimiento del Estado como ninguno”, recalcó la legisladora.

Al mismo tiempo, indicó que “el voto en blanco implica no comprometerse”, y agregó que “los ciudadanos tienen que hacer lo que quieran. Como dirigente política no puedo encolumnar, pero atención porque no es una elección en la que tenemos dos candidatos que ofrecen las mismas garantías”, señaló la dirigente.

En sus declaraciones, Camaño reflexionó que “los ciudadanos lo han encontrado (en referencia a Javier Milei) como guía para expresar la bronca que sienten” y aseveró que “no cabe duda que no representa la coherencia, la responsabilidad, la racionalidad, ni la seriedad”.

“Lo que veo en los últimos tiempos no lo he visto nunca, esta transa tan evidente que se hicieron con las candidaturas. Los que perdieron se agarran, se ponen atrás y le arman la agenda al candidato. La hecatombe de Cambiemos se veía venir”, dijo en relación al apoyo electoral entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Milei.