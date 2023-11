Morales volvió a cuestionar el pacto del PRO con Milei

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, volvió a cuestionar al PRO por el pacto con La Libertad Avanza y dijo que Mauricio Macri y Patricia Bullrich “se están repartiendo cargos” con Javier Milei.

“Están acordando cargos y no corresponde porque la gente nos dijo que no somos gobierno, sino oposición. No me parece salir corriendo a buscar cargos”, expresó en declaraciones radiales.

A su vez, convocó a los integrantes de Juntos por el Cambio que rechazaron el acuerdo a conformar “una oposición seria y responsable”. “Habrá que convocar a una convención del partido para discutir situaciones y reconfigurar la oposición”, adelantó.