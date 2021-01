“En diciembre se incorporaron más de 200.000 chicos a la AUH”

“En diciembre se incorporaron más de 200.000 chicos” a la Asignación Universal por Hijo (AUH), aseguró Fernanda Raverta, directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



La información fue detallada por la funcionaria nacional en un encuentro realizado en Mar del Plata, su ciudad natal.

En esta línea, Raverta apuntó que “hemos encontrado durante diciembre a más de 200.000 nenes y nenas que no tenían su AUH, pero que cumplían con los requisitos”.



En 2020, “el Presidente Alberto Fernández firmó un decreto que permitió incorporar en la Asignación Universal por Hijo (AUH) a más de un millón de niños, niñas y adolescentes que no tenían cobertura por parte del Estado. En diciembre se logró incluir a 254.822 niños, niñas y adolescentes que hasta ese momento no contaban con el beneficio”, informó el organismo en un comunicado.



Mientras que, durante la actividad, la directora de la Anses resaltó el “compromiso” y la “tarea” que se está desempeñando a fin de lograr que cada niño acceda a su asignación universal.



“Con esta pandemia azotándonos, es una alegría, porque significa que el Estado está presente”, dijo la madre de uno de los niños presentes en el evento.