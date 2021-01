Restringen la circulación nocturna en todo el país ante el aumento de casos

Cn el objetivo de mitigar la propagación del coronavirus, el Gobierno nacional restringirá a partir de hoy la circulación nocturna en todo el país, una medida que terminaba de delinearse ayer en acuerdo con los gobernadores.



La decisión se tomó luego de la reunión que mantuvo el miércoles pasado el Presidente Alberto Fernández por videoconferencia con los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ante la preocu­pación por el incremento de contagios de Covid-19 registrados en los últimos días.



Durante una conferencia que se llevó a cabo en el hospital Malbrán, Santiago Ca­fiero, jefe de Gabinete, y Ginés González García, ministro de Salud, confirmaron que, a partir de este viernes, entre las 23 y las 6 horas se restringirá la circulación de personas por la suba de los contagios, en principio, durante catorce días.



La medida no alcanzaría a los trabajadores esenciales. Asimismo, el propio jefe de Gabinete anunció que se dictarán esta tarde las nuevas restricciones y que saldrán publicadas hoy en el Boletín Oficial.

Temporada de verano



Teniendo en cuenta cómo podría influir esta medida en la temporada de verano, Cafiero afirmó que “no se verá afectada”, ya que cada jurisdicción tiene la última palabra. Según dijo luego de la conferencia de prensa, las medidas regirán durante todo enero y se utilizaría la app Cuidar para circular de forma nocturna.



Sobre la incertidumbre que involucra al Aeropuerto de Ezeiza, el jefe de Gabinete aseguró que no va a haber cambios significativos. “Queremos que la temporada continúe y sea de cuidados. Queremos defender el trabajo, la producción y los comercios. Necesitamos que se extremen cuidados para que la temporada pueda continuar. La temporada no se va a ver alterada en lo más mínimo por esto”, sostuvo el ministro coordinador.



Tal como se decidió ayer en el encuentro virtual entre el Presidente y los mandatarios, una vez conocido el texto del decreto cada provincia irá adaptando la norma a las particularidades y la situación sanitaria de su distrito.

La opinión de los legisladores

Guillermo Escudero - Diputado provincial Frente de Todos

“Acá hay dos cuestiones: una es la que tiene que ver con los protocolos y cuidados sanitarios para evitar la propagación del virus, y otra la vacuna. La vacunación recién comienza, por lo tanto hay que seguir con los cuidados en la sociedad. El aumento de casos hace que una serie de conductas, como si la pandemia hubiese terminado, empiecen a aparecer: las fiestas, las reuniones, el dejar de cuidarse, de respetar los protocolos.

Ante los números que son evidentes, el Gobierno tomó medidas que corresponden en el contexto de preservar la salud y la vida de los argentinos. Al principio apuntábamos a que la circulación comunitaria no desembocara en un colapso del sistema sanitario, y hoy estamos nuevamente ante esta situación”.

Daniel Lipovetzky - Diputado provincial Juntos por el Cambio

“Es un error del Gobierno volver al mecanismo de restricción si no va acompañado con otras políticas. Me parece que hoy sí el problema es la nocturnidad, la misma tiene que ver con los jóvenes y con actividades que son ilegales, porque las fiestas clandestinas están prohibidas, así como las reuniones entre muchas personas. El Gobierno, antes de decretar más restricciones, debería poder controlar y evitar las actividades ilegales. No medidas generales. Las medidas generales que ya se tomaron antes, como fue la cuarentena, demostraron un agotamiento, y es un error volver a las mismas. Después de tantos meses, la sociedad requiere medidas más precisas. Una vez que los sectores turísticos y gastronómicos, los más golpeados durante el ASPO, comienzan a recuperarse, les imponemos nuevamente restricciones. Hoy, con la situación económica y social que tenemos, es un error y no va a ser efectivo para lo que se busca”.

Marcelo Koenig - Diputado nacional Frente de Todos

“El Gobierno apeló durante toda la cuarentena a la responsabilidad personal y social, y la respuesta de la sociedad en este último tiempo, ante la inminencia de la solución y la llegada de las vacunas, ha sido relajarse. También ha habido una actitud irresponsable por parte de la oposición y los grandes medios de ir contra la cuarentena, llegando a términos como la cuareterna (sic). Todos esos factores hicieron que el Gobierno tenga que tomar una medida que es odiosa, si se quiere. Hablar de toque de queda suena a una medida casi dictatorial, pero la verdad es que es una de las medidas que recomienda la OMS, lo hemos visto aplicado en Europa. Es preocupante la situación de hoy en Argentina, el crecimiento de los contagios, pero creo que tarde o temprano vamos a lograr vacunar al total de la población”.

Florencia Barcia - Senadora provincial Juntos por el Cambio

“Son medidas que se quedan a mitad de camino. Habría que reflexionar, porque la gente está saturada al día de hoy. Parece que las medidas de control que se están efectuando son insuficientes. No solo se puede apelar al compromiso social, también el Estado debe estar presente”.