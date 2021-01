Bianco: “Hay que ser respetuosos con los tiempos de la Justicia”

Luego de que el lunes debieran descartarse 400 dosis de la vacuna “Sputnik V” contra el coronavirus en Olavarría porque perdieron la cadena de frío en las heladeras del hospital oncológico de esa localidad bonaerense, el jefe de Gabinete Carlos Bianco dijo ayer que “hay que ser respetuosos de los tiempos de la Justicia” y afirmó que “las vacunas estaban en un freezer en la temperatura que correspondía”.



Bianco manifestó estar muy preocupado por la situación y dijo que esperan que no vuelva a pasar, ya que “perder un lote de vacunas no es buena noticia para nadie”.



“Llamó la atención que no funcionaran las cámaras de seguridad, pero hay que dejar que la Justicia averigüe qué pasó”, indicó el funcionario en declaraciones a radio Provincia, al referirse a la investigación a cargo del fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino.



El martes, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, denunció el hecho ante la Justicia, mientras que el fiscal Sobrino confirmó que se investiga si el hecho se trató de una “falla eléctrica” o “un atentado”.



“Tenemos un sistema bastante obsesivo y probado. Lo que observamos en Olavarría es que hubo un desvío de la cadena de frío”, sostuvieron desde la cartera de Salud bonaerense, y afirmaron que, cuando las autoridades sanitarias fueron a ver qué pasó, advirtieron algunas cuestiones que les llamaron la atención, como, por ejemplo, que la perilla del freezer, que tenía que estar al máximo, estaba al mínimo.



“También la cámara de seguridad dejó de grabar. Esperemos que no sea algo deliberado”, dijo Gollán, y precisó que “poner en la grieta una campaña de vacunación es bastante inhumano”.



El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, advirtió también que si fue un sabotaje, “habrá que ir hasta las últimas consecuencias”, y explicó que al hospital “llegaron 450 dosis, de las cuales se habían aplicado ya 50”, a la vez que “las otras 400 vacunas perdieron la cadena de frío por estar a temperatura ambiente”.



El jefe comunal afirmó que el municipio “no tuvo injerencia” y fue la Región Sanitaria IX la que tuvo participación en el control de las vacunas.