Enviaron 250 millones de dólares en oro a Londres

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este lunes su tercer envío de oro a Londres. Se trata de 1.500 lingotes valuados en 250 millones de dólares que salieron desde el aeropuerto de Ezeiza.

Según el ministro de Economía, Luis Caputo, el propósito de esta operación es emplear el oro como garantía para generar rentabilidad, en un esfuerzo por fortalecer las reservas del país y mejorar su posición financiera. “Es una movida muy positiva porque le permite al país obtener retornos por esa colocación que no se podrían hacer de otra manera”, había explicado el mes pasado el titular del Palacio de Hacienda.

Cabe destacar que todo ocurre mientras el Estado argentino tiene dos juicios activos en el exterior, uno es por la estatización de YPF y el otro por la causa del Cupón PBI. Si la Justicia extranjera lo decidiera, esos lingotes de oro podrían ser embargados.

Según trascendió, el cargamento que partió en camiones de caudales desde el Banco Central rumbo a Ezeiza viajará al exterior en un vuelo de British Airways. Todo a cielo abierto y sin que el gobierno responda las requisitorias que legisladores de la oposición plantearon a través de pedidos de información pública.

En este contexto, el dirigente sindical Sergio Palazzo ha denunciado la falta de transparencia en las operaciones recientes. Según el titular de La Bancaria, el BCRA ha denegado en tres ocasiones sus pedidos de acceso a la información pública sobre la situación del oro argentino enviado a Londres.

“Las autoridades del BCRA resolvieron declarar la reserva y denegar las solicitudes de acceso a la información pública formuladas por el Señor Sergio Omar Palazzo”, dijo el sindicalista, señalando las palabras textuales de la respuesta recibida.

El diputado por la Provincia de Buenos Aires criticó duramente esta respuesta y la calificó de “nula”. Además, sostuvo que no justifica adecuadamente la denegación de la información. “Muchas de las preguntas que hice no tienen ninguna vinculación con los incisos B y C citados. Por ejemplo, si se contrató un seguro, cuál fue la transportadora, o cuántos fueron los costos de traslado”, puntualizó.

Según los datos publicados el mes pasado por el Banco Central, en las bóvedas hay 1.98 millones de onzas troy de oro valuadas en unos 4.500 millones de dólares.