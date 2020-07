Espionaje ilegal: el “Señor 5” y la “Señora 8” se pasan la pelota

El exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos y uno de los amigos más cercanos al expresidente Macri, Gustavo Arribas, prestó ayer declaración indagatoria en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2018.

Arribas aseguró que se enteró por televisión de las tareas de inteligencia realizadas en 2018 sobre la base operativa política de la entonces senadora Cristina Fernández, y aseguró que esas actividades estaban vinculadas a una alerta que ubicaba a la exmandataria como eventual blanco de un ataque.

Durante su declaración, Arribas rechazó haber cometido delitos durante su paso por la AFI y sostuvo que, tan pronto como tomó conocimiento de las tareas de inteligencia sobre el Instituto Patria, le pidió a su entonces número dos, Silvia Majdalani, que le presentara un informe sobre los hechos, el cual luego llevaron juntos a la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia.

El ex “Señor 5” aseguró que él no era quien daba las órdenes operativas en la AFI y que eso lo motivó a requerirle a Majdalani la producción del informe, a la vez que señaló que las alertas sobre posibles atentados no pasaron de un nivel mínimo –de acuerdo a una escala que maneja ese organismo–, por lo cual rápidamente se dispuso retirar la “vigilancia”, según pudo reconstruir Télam.

Arribas está acusado de haber cometido, entre otros, el delito de “falsedad ideológica” bajo el supuesto de que elaboró un documento ilegítimo para intentar dotar de formalidad y legalidad a las presuntas maniobras de espionaje ilícito que investiga la Justicia federal tras una denuncia formulada en febrero por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

El lunes pasado había sido el turno de la ex número dos de la AFI, la “Señora 8”, Silvia Majdalani, convocada a indagatoria por el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, tras el requerimiento formulado por los fiscales Cecilia Incardona y el fiscal Santiago Eyherabide.

Alan Ruiz amplió su declaración

El procesado Alan Ruiz, exjefe de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia, amplió su declaración indagatoria en la causa por maniobras de espionaje ilegal sobre el

Instituto Patria y sobre la vicepresidenta Cristina Fernández.

En el escrito que presentó Ruiz ante el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, sostuvo que “no tenía trato directo con la subdirectora Majdalani, sin perjuicio de que, en razón de que era nuevo y como para consolidar” su autoridad sobre sus compañeros y sus dependientes, algunas veces les decía que “tenía trato directo y frecuente con ella”.

Sin embargo, en su anterior declaración indagatoria en este expediente había dicho que muchas veces las personas que trabajaban con él veían su “teléfono cuando sonaban llamadas y mensajes entrantes de diferentes directivos, entre ellos la subdirectora”.

En su presentación de los últimos días agregó, además, que recordaba que los operativos de “vigilancia” sobre lugares que frecuentaba la entonces senadora Fernández de Kirchner se dispusieron a partir de las “supuestas amenazas de un grupo terrorista con vinculaciones en Chile y cuya modalidad era atentar con explosivos a personas públicas”.

Esa agrupación fue a la que refirió precisamente el lunes la ex “Señora 8”, Majdalani, cuando en su declaración indagatoria negó haber ordenado maniobras de espionaje ilegal y sostuvo que las actividades de vigilancia que se realizaron fueron con autorización judicial y ante supuestas amenazas de atentados.

Martín Coste, clave en la acusación contra la “Señora 8”

Sobre las tareas de vigilancia realizadas sobre el Instituto Patria en agosto de 2018, Ruiz sostuvo que las hizo bajo responsabilidad de Martín Coste, el jefe de Contrainteligencia, quien, en su declaración ante la comisión bicameral de seguimiento de la AFI, sostuvo que se había enterado por televisión y que el operativo había sido dispuesto durante sus vacaciones.

Coste, que ampliará su indagatoria el viernes, ya se presentó ante la Justicia federal de Lomas de Zamora y pidió que se agregara a su declaración lo que él mismo dijo ante legisladores en relación a que Ruiz “dependía de la señora Majdalani”, y a que las cosas que ocurrían en la AFI eran difíciles de denunciar en “una estructura política partidaria de más de un 70% de la Agencia”.