Espionaje: Nieto, Arribas y Majdalani, a indagatoria

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé citó este jueves a declaración indagatoria a Darío Nieto, un personaje de enorme importancia en esta causa, ya que se trata nada más y nada menos que del secretario privado del expresidente Mauricio Macri. Además, también incluyó a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas (“Señor 5”) y Silvia Majdalani (“Señora 8”), en la causa por espionaje ilegal a políticos, empresarios, dirigentes sociales, líderes religiosos y periodistas durante los cuatro años que gobernó Cambiemos.

El magistrado fundamentó: “Considero que existen bastantes motivos para sospechar que Gustavo Héctor Arribas, Silvia Majdalani y Darío Nieto han participado en la comisión de los hechos relatados por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide”.

El juez también dispuso que se cite a ampliar su indagatoria a la exempleada de la Dirección de Documentación presidencial Susana Martinengo y a una veintena de exagentes de la AFI que integraban los grupos de Whatsapp “Super Mario Bros”, “Pilar”, “Argentina”, “Las Tres” y “Cueva”.

Los exespías citados a ampliar su indagatoria son Facundo Melo, Leandro Araque, Horacio Sáez, Emiliano Matta, Alan Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Gustavo Ciccarelli, Jonathan Nievas, Andrés Rodríguez, Javier Bustos, Daiana Baldasarre, Jorge Ochoa, Mariano Flores, Martín Terra, Dominique Lasaigues, María Belén Sáez, María Mercedes Funes Silva, Juan Carlos Rodríguez, Denise Aya Tenorio y María Andrés Fermani.

El juez le pidió al Consejo de la Magistratura que le asigne una plataforma para realizar las indagatorias “en forma remota”, y señaló que la fecha se fijará tras la respuesta a ese requerimiento.

La estructura

Cuando los fiscales pidieron la indagatoria de los exjefes de la AFI y de Nieto, señalaron que las órdenes a las que respondía la estructura ilegal “provenían principalmente de Arribas y Majdalani”, e indicaron que “se encuentra probado que los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios, específicamente funcionarios dependientes de Presidencia, con los que compartían parte del flujo de información, producto de estos espionajes”.

En ese lugar sindicaron a “Susana Martinengo, quien no solo se reunía con (los entonces espías) Leandro Araque y el Turco Sáez en la Casa de Gobierno, sino que tenía contacto asiduo con ellos e intercambiaba información que luego utilizaban para sus aspiraciones políticas, y a su vez transmitida a un superior, en este caso al secretario del presidente de la Nación, Darío Nieto”.

Para los fiscales, Arribas, Majdalani, Ruiz y Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia) habrían cumplido el rol de “jefes” de la estructura ilegal investigada, mientras que a los demás espías, a Nieto y a Martinengo los ubicaron como “miembros”.

Los extitulares de la AFI y Ruiz ya se encuentran procesados por el presunto espionaje ilegal realizado al Instituto Patria y a

Cristina Fernández en 2018, junto con el espía Martín Coste.

Al pedir las indagatorias, los fiscales señalaron que Martinengo tenía un aceitado vínculo con al menos dos de los espías investigados y que recibía informes de ellos que luego remitía a Darío Nieto, quien en la actualidad también acompaña en esa función al expresidente Macri.

Del celular de Nieto se pudo recuperar un mensaje borrado del 19 de junio pasado que decía: “Mauricio, me llamó Cristian –seguramente porque la Turca lo llamó–. Hizo hincapié en que falta un relato, que estos tipos habían estado en la Metropolitana, nosotros los llevamos a la AFI y nadie se hace cargo ni hay explicación para eso, que alguien tiene que tomar el tema Alan Ruiz para que desmienta todo, la aparición de Martinengo. Pero que lo que falta es un relato y una historia coherente de todo, que no basta con que la Turca diga que es todo mentira y no se haga cargo”.