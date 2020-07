Espionaje: piden ampliar la investigación a Ritondo

El abogado Marcelo Peña, defensor del extitular de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, Guillermo Berra, elevó un pedido de ampliación de la investigación hacia la figura del exministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo. El escrito fue presentado de manera virtual a la fiscal de la causa, Cecilia Corfield.

En diálogo con diario Hoy, Peña afirmó: “Solicité a la doctora Corfield la ampliación hacia el exministro Ritondo por la contratación directa que hizo con el sistema de informes Nosis. Ante el planteo de nulidad, que me había rechazado el doctor Atencio, interpuse un recurso de apelación en el cual consta la omisiva labor por parte de la fiscal de querer ampliar esta investigación hacia quien era el inmediato superior de mi defendido, en este caso Ritondo. La fiscal omitió evaluar quién fue el que hizo la contratación de este sistema”.

Días atrás, desde este medio adelantamos que Peña presentó como prueba documental una copia de la contratación del sistema Nosis. Entre ellos está Scioli, que dentro de la dependencia de Inteligencia Criminal se encuentra la investigación del exgobernador, y no en Asuntos Internos. Todo eso está corroborado en el expediente judicial.

Como adelantó C5N, el espionaje ilegal en la Provincia tuvo objetivos importantes, como la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Diputados y dirigentes políticos, como el exgobernador, Daniel Scioli.

“Peticioné que la fiscal amplíe la investigación porque justamente estaría contrariando lo que es la búsqueda de la verdad jurídica-objetiva, que es una ley del ministerio público, y estaría siendo responsable de un delito de encubrimiento agravado” afirmó Peña.

Además agregó que “a Berra le están imputando abuso de autoridad por uso de informes Nosis, y le están imputando malversación del caudal público por pedir esos Nosis con plata del Estado. Yo estoy demostrando que Ritondo fue el que contrató el sistema Nosis para tres dependencias. Inteligencia criminal, narcotráfico y Asuntos Internos”.

“Pero hay algo más importante: a Scioli le rechazaron la condición de particular damnificado porque no está espiado en la causa de Asuntos Internos, sino en la de Inteligencia Criminal. Por eso lo rechazaron, por no encontrar constancias de la investigación. Para hacerlo, la fiscal debería ampliar la investigación”, concluyó.

Durante la mañana de este jueves fueron detenidos, en el marco de la causa que tramita el juez Federico Villena, la exsecretaria de documentación presidencial, Susana Martinengo, los exespías, Leandro Araque y Jorge Sáez, y otras once personas vinculadas al presunto espionaje ilegal. Fuentes de la causa, aseguran que al tratarse de un delito federal, el expediente que hoy se tramita en La Plata, también podría llegar a Lomas de Zamora.