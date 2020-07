Así lo afirmó la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, en el día de ayer. “No se festejan las detenciones de ningún tipo”, sostuvo en una entrevista realizada en El Destape Radio, en alusión a las detenciones realizadas el martes en la causa por supuesto espionaje ilegal, y puso el acento en las afirmaciones del juez federal Federico Villena, quien “advirtió que, por la expertise de las personas detenidas, es posible que (los detenidos) pudieran adulterar la prueba”.

“Con las detenciones vi un nivel de efervescencia que me preocupó. No hay que festejar detenciones, porque no es lindo. Yo lo viví en carne propia con mis defendidos. Eso es lo primero que vi, luego leí la resolución con desconocimiento de lo que hay en el expediente, y a priori no parecen mal fundadas”, dijo Peñafort en referencia a las detenciones ordenadas.

Del mismo modo, Peñafort señaló que “todo el grupo de detenidos tiene en común su vinculación con fuerzas de seguridad y la realización de tareas de inteligencia ilegal”.

Este martes, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena detuvo a la exsecretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo; al exjefe de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra; y dispuso otras 20 detenciones más en la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Cambiemos.

En la resolución en la que ordenó las 22 detenciones, Villena escribió que “la magnitud de la estructura ilícita reseñada, cuya inserción abarcaría distintos ámbitos del Estado nacional, provincial y local, permite presumir que quienes habrían participado en los hechos que son materia de investigación cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal”.

Ayer se sumó la detención de Guillermo Matta, otro de los exagentes de la AFI con captura ordenada por el juez Villena.