Al límite de la pueblada por culpa de Edelap

Hartazgo y desolación. Así podría resumirse la sensación que invade a miles de platenses, en su mayoría residentes en la periferia de la ciudad, que siguen sin luz desde hace varios días.

En la primera jornada del mes de julio, con las bajas temperaturas presentes en la región, se incrementó notablemente el consumo de electricidad, ya que en la mayoría de los hogares funcionan los equipos eléctricos de calefacción. Esto provocó una saturación de la energía por la falta de inversión de Edelap.

Esta empresa ya había sido multada en el invierno pasado, pero a pesar de esto no se realizaron las inversiones necesarias para que la situación no se vuelva a repetir.

“Esto lo padecemos desde que tuvimos la suerte que pusieran la luz eléctrica, pero estuvimos muchos años iluminándonos tipo cavernícolas”, comentó Horacio, un vecino de la zona de 90 y 165.

Además, la falta de electricidad hace que no funcionen las bombas subterráneas que extraen el agua de las napas para que pueda salir con la suficiente potencia y llenar los termotanques, y así poder bañarse con agua caliente. De esta forma, la falta de electricidad se convirtió en un cóctel que terminó explotando en toda la zona Oeste de La Plata, en donde miles de vecinos no tienen luz, agua ni calefacción para sobrellevar las bajas temperaturas del invierno.

En 182 y 44, en efecto, se levantó todo el barrio y cortaron la circulación quemando neumáticos y armando una olla popular para alimentar a los vecinos. Pero el dato más alarmante lo aportó uno de los manifestantes, quien en contacto con este medio aseguró que varios vecinos sacan agua con baldes del arroyo El Gato, que pasa cerca de 38 y 182. Lo hacen para poder desagotar los inodoros debido a la falta de agua.

“No podemos vivir así en el medio de la pandemia. No hay luz, no hay agua y no hay calefacción. Los vecinos calientan los hogares con fuego y ramas que se juntan durante el día. Como si estuviéramos en la montaña. El año pasado se incendiaron varias casas por ese motivo, ya que la gente se va a dormir y deja el fuego prendido para calentarse”, reveló Nahuel en la esquina de 182 y 44.

En Tolosa, en tanto, Pedro tuvo que comprar un voltímetro para comprobar que, diariamente, la tensión en su casa desciende a 180 voltios, cuando debería ser de 220.

“Durante el día, hay baja tensión, pero llegan las siete de la tarde y no me anda ningún equipo. Tengo que desenchufar la heladera, la computadora y otros electrodomésticos. Y las luces, parecen velas”, expresó el vecino de Tolosa cansado de reclamar como tantos otros platenses.“Pongo la calefacción y me pone error. La cocina es eléctrica y tampoco puedo usarla. Aparte, si se quema algo, a quién le voy a reclamar”, se lamentó.

La situación se repetía anoche en Villa Elvira, Romero, Los Hornos, Altos de San Lorenzo, barrio Cementerio, Ringuelet, City Bell, Arturo Seguí y Villa Elisa.