“Estamos esperando que (Garro) reconozca nuestra victoria”

El ministro de justicia bonaerense, Julio Alak, ratificó que venció a Julio Garro en La Plata y aseguró en una entrevista radial que su ventaja es “clarísima e indiscutida”, tanto es así que, en la reunión del miércoles, donde estuvieron los intendentes electos de UxP junto a Sergio Massa y Axel Kicillof (ver pág. 2), estuvo ocupando unas silla entre el intendente reelecto en La Matanza, Fernando Espinoza, y Mayra Mendoza, de Quilmes.

En medio del escrutinio definitivo y las declaraciones que vienen desde Juntos, el candidato Alak asegura que le sacó una ventaja de 1.409 votos a su contrincante, Julio Garro, y que su victoria es “indiscutida”, por lo cual espera que el actual intendente la reconozca en las próximas horas.

“Hemos logrado una victoria clarísima, por 1.409 votos y va a ser un placer trabajar con Axel Kicillof, este gran gobernador de la provincia y con el futuro presidente, Sergio Massa”, aseguró en declaraciones radiales. Y agregó: “Con el 100% de las actas ya cargadas y cruzadas con los telegramas, nos da una ventaja clarísima, indiscutida, así que estamos esperando que (Julio Garro) reconozca esta victoria de Unión por la Patria”. Además, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires criticó el comportamiento de su contrincante y su partido durante la campaña: “Realmente la campaña de Cambiemos en La Plata ha sido una campaña con mucha violencia, muchas maniobras extrañas”.

Luego, el candidato de UxP manifestó que había hecho las denuncias correspondientes y que “están imputados todos los responsables”.

Respecto de la conflictiva convivencia con el partido opositor, Alak comparó los tiempos que corren con el pasado: “Esta ciudad siempre se caracterizó por tener una convivencia democrática entre el radicalismo y el peronismo”.

En la misma línea, criticó: “Lamentablemente, con la última gestión municipal esto se alteró negativamente. Esperamos ahora ser un gobierno de unidad ciudadana y que estas cosas sean parte del pasado y que no se repita nunca más”.

De cara al futuro, el candidato de UxP habló asumiéndose como intendente de La Plata: “Va ser un placer trabajar con Axel Kicillof, este gran gobernador de la provincia, y con el futuro presidente, Sergio Massa”, adelantó.

Y cerró: “Tenemos la misma capacidad de gestión, con mucho trabajo, así que estoy muy feliz. Podemos decir que la transformación gigante que ha hecho Axel en Buenos Aires, felizmente la vamos a poder hacer acá”.

“La Plata es una ciudad destruida”

En sintonía con los dichos de Alak, la diputada provincial Lucía Iañez (UxP) sostuvo que “las cifras oficiales que tiene el ministerio del Interior y el correo dan en todos los casos ganador a Julio Alak” y “eso nos pone muy contentos”.

“Tenemos la certeza que, desde el 10 de diciembre, Alak va a gobernar en la ciudad de La Plata. Hemos trabajado mucho para lograr este resultado con la unidad del peronismo” que “le va a cambiar la historia a la capital de nuestra Provincia”.

Además, explicó que el hecho de que las actas no estén cargadas, no significa que las meses no estén escrutadas. Seguido, indicó: “Tenemos la plena certeza de que Julio Alak es el ganador de la elección. Y las actas que faltan cargar van a ampliar la diferencia”.

“Juntos por el Cambio ha dejado de ser la fuerza opositora en la Argentina. Bullrich quedó muy lejos, en el tercer puesto, Grindetti perdió por más de 20 puntos con el gobernador Axel Kicillof, quien hizo una reelección histórica”, subrayó la legisladora.

“La elección de la ciudad responde a lo coyuntural, a la pésima elección de Juntos por el Cambio y al desgaste de años de gestión de Garro que no responde ni da solución a los problemas de los vecinos. La Plata es una ciudad destruida”, señaló.