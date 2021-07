Estatizan la Hidrovía: acto por la soberanía fluvial y la protección de recursos naturales

Mientras el Gobierno nacional emitió el decreto donde estatiza la Hidrovía Paraná-Paraguay por el que deja el control a cargo de la Administración General de Puertos (ver aparte), desde diferentes sectores de la política, el sindicalismo y la cultura se continúa planteando la necesidad de reafirmar la soberanía nacional sobre las vías navegables.



Por ello, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Industria realizó junto a referentes sindicales, políticos y culturales un acto “en defensa de la soberanía marítima y de retomar el control y administración estatal de la red troncal fluvial para garantizar la protección de los recursos naturales, tener más producción y trabajo argentino”.



Fueron 16 oradores los que participaron de este acto nacional virtual, que contó además con más de 300 asistentes a través de todas las ­plataformas.



Entre los oradores estuvo el diputado del Parlasur Gastón Harispe, quien consideró que “el Canal Magdalena es la primera de las grandes batallas que vamos conquistando. Argentina puede volver a ser industrial, y así los puertos rejuvenecerían fomentando la integración económica, productiva y energética en una lógica de sustitución de importaciones abaratando los costos e integrados industrialmente en la región”.



Por su parte, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicio y Afines y presidente del Astillero Río Santiago, Pedro Wasiejko, apuntó que “la decisión del Gobierno nacional de avanzar en la construcción del Canal Magdalena y de que el Estado tome el control del sistema de navegación del canal troncal del río Paraná son dos pasos sumamente importantes. Tenemos doce meses por delante para debatir y avanzar en otras cuestiones que permitan fortalecer nuestra soberanía, nuestro desarrollo y nuestra integración”.

En tanto, otro de los partícipes fue el periodista y escritor Mempo Giardinelli, quien puso de manifiesto que “a partir de la firma del decreto tendremos un año para desarrollarlo. Aún no veo que se quiten las palabras malditas: concesión y licitación. Para lograr verdadera soberanía, esto no tiene que estar”.



La presidenta de la Cámara de la Industria Na­val Argentina, Silvia Martínez aseveró que “soberanía implica defensa de la industria nacional, de los puestos de trabajo; estamos en un momento en el que país nos necesita en la defensa de los intereses argentinos en la Hidrovía y recuperación de la bandera argentina en el transporte fluvial”.



Por su parte, el secretario de Derechos Humanos del Centro Ex Combatientes de Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, Ernesto Alonso, indicó que “Argentina es el segundo país del mundo por la extensión de su plataforma continental, y por eso es importante la soberanía sobre las aguas, los recursos que tenemos, que pertenecen a los 44 millones de argentinos y le corresponde al Estado nacional administrarlo. Nunca les demos nuestros recursos a quienes usurpan la soberanía de nuestras islas Malvinas”.

Los números



La Vía Navegable Troncal es una ruta fluvial de 1.635 kilómetros que permite la salida hacia el océano a distintos tipos de embarcaciones de carga. Su traza se encuentra expresada parcialmente en los ríos Paraná, Paraná de las Palmas y Río de la Plata, constituyendo un cauce de salida de aproximadamente del 80% de la exportación nacional.



Esta Hidrovía se conforma de tramos donde tiene hondura natural y tramos donde la profundidad es artificial por intervención de un ­dragado. Prevé rutas de circulación principales y secundarias.



La conjunción de obras y servicios que brinda tiene un estimado anual de 4.600 embarcaciones cuyo calado de diseño superan los 15 pies (promedio 2012-2017) que salen o ingresan con carga, a 34 pies de profundidad, hacia el océano o a nuestro país. La navegación por empuje es realizada en unos 13.000 desplazamientos por año, empleando 130 remolcadores y 2.300 barcazas.



Comprende transportes internacionales de graneles agrícolas y minerales, combustibles, contenedores, automóviles, transbordos (fundamentalmente minerales y graneles agrícolas) y de cabotaje, mayormente combustibles, y en menor grado fertilizantes.

Los detalles del decreto

A través del decreto 427 firmado por el Presidente Alberto Fernández y publicado en el día de ayer en el Boletín Oficial, se decidió estatizar la Hidrovía. En principio es por un año, y la medida y el control estará a cargo de la Administración General de Puertos (AGP). Además, la decisión del Gobierno puede ser prorrogable hasta la toma del servicio por parte de quienes resulten adjudicatarios de la licitación.



La resolución otorga la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización, tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal a la AGP. La misma comprende el tramo del kilómetro 1.238 del río Paraná hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior.



El decreto también se refiere a “la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje que percibirá la Administración General de Puertos Sociedad del Estado en el marco de la ley n° 17.520 y sus reglamentaciones”. En ese sentido, “el procedimiento para la eventual revisión de tarifas y/o peajes” contempla “la participación u opinión de los usuarios, entidades ­representativas de los sectores afines y obligados al pago”.



Por otro lado, se señala que la Administración General de Puertos “posee la capacidad técnica para planificar la ejecución, por sí o por terceros, de los actos y obras necesarias para la adecuada prestación de los servicios de dragado, balizamiento y control hidrológico de la Red Navegable Troncal, asegurando la presencia estatal en el cumplimiento de las prestaciones que actualmente se realizan a riesgo empresario”.