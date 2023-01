“Estoy para otro mandato”, dijo Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo ayer que está dispuesto a presentarse a la reelección en los comicios de este año, aunque remarcó que no tomará esa decisión en forma personal.

“Estoy para otro mandato”, afirmó. Sin embargo, aclaró que la decisión no será personal, sino que se tomará “en conjunto”. Y no en estos días, porque “falta mucho para decidir candidaturas”.

De todas maneras, el mensaje de Kicillof contribuyó a ordenar el panorama electoral del Frente de Todos (FdT), ya que, tras el anuncio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de que no se presentará a ningún cargo este año, la coalición oficialista busca una figura que pueda ir por la presidencia, y el de Kicillof es uno de los nombres que suenan con fuerza.

Sin embargo, el gobernador se muestra más inclinado a quedarse en la Provincia para renovar su mandato en el sillón de Dardo Rocha. Para el de Rivadavia hay otras figuras de peso, como Daniel Scioli, exgobernador y actual embajador en Brasil.

“Estoy para hacer otro mandato porque me gusta. Creo que armamos un muy buen equipo, que tenemos políticas de gobierno. Pero se va a resolver en conjunto, no yo con la almohada. Creo que esos caprichos van por mal camino. Falta mucho para la definición de candidaturas”, expresó Kicillof.

También brindó un argumento para ­querer continuar, que va en línea con el llamado Plan 6x6 que lanzó hace un tiempo: de alguna manera, puede decirse que solo lleva un año de “verdadero” mandato.

“Para mí es el segundo año de gestión, no el cuarto. Porque la pandemia nos cambió los planes a todos y tuvimos que afrontar cuestiones complejas, inesperadas. Los primeros dos años no es que no se llamó a licitaciones, pero era muy difícil llevar adelante obras de construcción en toda la Provincia”, subrayó el mandatario.

Ya hubo una importante cantidad de intendentes del interior bonaerense que manifestaron su deseo (a veces ferviente) de que Kicillof siga siendo gobernador durante un período más. Y los jefes comunales del conurbano podrían hacer explícito su apoyo a la idea en una reunión que mantendrán mañana.