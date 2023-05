Exfuncionarios absueltos en la causa Vialidad recuperaron sus bienes embargados

En los últimos días la Justicia determinó que los cuatro exfuncionarios absueltos en el juicio oral por la causa que investiga presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz recuperaran los bienes que se les habían embargado. La situación generó una gran disputa judicial debido a que la Fiscalía pidió que se mantenga la retención de los patrimonios.

En principio, la Fiscalía se encargó de explicar que los bienes deberían seguir embargados debido a que el Código Procesal Penal establece que la apelación de la causa (para que las absoluciones sean revocadas y los exfuncionarios condenados) tiene efectos suspensivos. En ese marco, consideraron que en el caso se comprobó “una monumental maniobra de corrupción” y agregaron que tratados internacionales obligan a que el Estado recupere el dinero, presuntamente, robado.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazaron el planteo al señalar que el Código Procesal Penal establece que “la sentencia absolutoria será ejecutada por el tribunal de juicio inmediatamente, aunque sea recurrida”.

Por su parte, el juez Basso dijo que la Fiscalía, cuando apeló los sobreseimientos, no impugnó en ese momento el levantamiento de los embargados. Y sostuvo: “Es evidente que esa omisión no puede ser suplantada por una vía de impugnación posterior de actos meramente ejecutivos de aquella primigenia decisión del pleno del Tribunal que la parte no cuestionó cuando aún conservaba la potestad de hacerlo, ahora fenecida”.

Vale mencionar que la causa en cuestión es la misma por la cual se condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, hecho que generó una gran indignación en los seguidores de la expresidenta, quienes en varias oportunidades ya se han manifestado repudiando la sentencia.

En tanto, quienes ya recuperaron sus bienes son el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; los exfuncionarios Abel Fatala y Carlos Kirchner; y el exfuncionario de Santa Cruz, Héctor Garro.