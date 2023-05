Maslatón y su optimismo en el crecimiento argentino: “Está en un período de desarrollo al alza”

En medio de economistas agoreros y políticos con pronósticos apocalípticos, el abogado liberal y analista financiero Carlos Maslatón viene a poner su cuota de confianza: “Mantengo mi optimismo”, le dijo a este multimedio el letrado.

De hecho, días atrás, incluso el Presidente Alberto Fernández utilizó algunos de sus tuits para acompañar su propia mirada sobre la situación económica argentina: “Cuando uno mide datos, lo hace sobre la formalidad, pero no se mide la informalidad. Desde que yo llegué al Gobierno, están anunciando el saqueo de supermercados y el estallido social, y somos la gestión con más baja conflictividad en la democracia. Evidentemente, en lo que dice Maslatón algo de razón hay. Hay una economía silenciosa que se mueve al margen del Estado, pero que existe”, apuntaba.

Diez minutos después, el mandatario volvió a citarlo, al decir que “Argentina entró en un círculo virtuoso, y esto es imparable. Yo creo eso, quiero dejar al país en este círculo virtuoso”.

El proceso de “crecimiento argentino”

En una entrevista exclusiva con diario Hoy, Maslatón explicó en principio el proceso que atraviesa la economía argentina desde su óptica: “Argentina está en crecimiento, está en un período de desa­rrollo al alza luego de haber atravesado una fuerte recesión entre 2017 y 2021, acompañada de un crash financiero que comienza a final de 2017, el cual incluye corrida bancaria, desvalorización de la moneda, el default y un desorden político producto de la derrota de Mauricio Macri y un mal gobierno de Alberto Fernández, pero la crisis económica como tal llega a su techo en octubre de 2021, que era una fecha que yo ya tenía como posible finalización de la caída argentina, y desde entonces está en alza, fuertemente en alza”.

“Se nota nada a veces, o a veces un poco, o a veces más, pero está este desarrollo al alza, que incluye la suba de activos financieros bursátiles. Está claro que esto no es aceptado por la mayoría de los analistas económicos, y los que tienen profesión política, los economistas, no pueden ver este tipo de cosas que van para arriba. Lo ven las personas financieras de mercado, de análisis técnico de mercado, de análisis cíclico de las economías, no es algo de lo que se puedan dar cuenta fácilmente”, explicitó.

Maslatón aclaró además que “el país no es blanco o negro en el mercado, es un proceso de alza y baja. Estamos en los comienzos de un bull market, que es una subida de largo plazo; terminó una caída histórica y estamos viendo el comienzo de esto que son puramente movimientos financieros, no lo pienso desde ahora. Los problemas no están arreglados y se van a ir arreglando de a poco a medida que los mercados vayan acomodándose”.

“La economía está trabada por un montón de controles que impone el Gobierno, pero tiene fuerza propia; si esos controles se destraban, el crecimiento va a ser muy rápido y vamos a tener una recuperación espectacular”, aseguró. “Incluso esta subida se da a pesar de los errores gubernamentales, porque se están equivocando en todo lo que es el sistema financiero y cambiario, está mal eso de tener distintos tipos de cambio, no permitir la liberación del mercado. Incluso tal vez el Gobierno lo termine pagando con la no continuidad. Quiere dirigir cantidad y precio, y eso no se puede, entonces racionan los dólares, los pocos que tienen, o consiguen más con mayor endeudamiento; esto requiere una liberación inmediata del mercado de cambio, donde el dólar oficial va a terminar al mismo precio que hoy tiene el llamado blue”, agregó.

Banco Central y dolarización

En ese marco, Maslatón cuestionó el rol del BCRA: “El Banco Central, con la manía de absorber pesos y remunerarlos, las Lebac y las Leliq, no sirve para nada; genera miedo e inseguridad y no para la inflación ni la depreciación del peso argentino”.

Sin embargo, más allá de los cuestionamientos en cuanto a las decisiones tomadas desde la entidad, se distanció del proyecto del candidato presidencial de La Libertad Avanza en torno a “dinamitar” el organismo financiero: “No se puede hacer, al menos en los términos que ha planteado Javier (Milei), a quien le han vendido un buzón con ese tema y mucha gente ha comprado ese buzón, como con la dolarización, mucha gente cree que la dolarización implica que, si hoy cobro 100 pesos, mañana voy a cobrar 100 dólares, y no es así”.

En ese punto entonces señaló que “es un tema serio para tratar sin demagogia, porque viene el Estado, retira de circulación todos los billetes y te da algo a cambio, dólares, pero ¿a qué tipo de cambio? Como el Gobierno tiene que entregar, te los va a dar a un tipo que puede ser al que decida y tiene que reemplazar todos los depósitos bancarios, los plazos fijos, las cuentas corrientes y todas las cajas de ahorro depositándote dólares, es decir, es tan compleja que conlleva cambiar todos los contratos, no hay forma de hacerlo de la manera que dice Milei. Hay que dejar de delirar con cosas que no se pueden hacer, es una cosa seria, tanta pelotudez junta...”.

Inflación

“La inflación internacional es inevitable, la que viene de afuera va a continuar y no la podés eludir. El segundo tema es que los precios argentinos en términos reales son muy bajos, esos precios no hay forma que se mantengan. Sin embargo, los ingresos van a subir en términos reales, no es que la gente se va a quedar desamparada, se va a arreglar por un hecho natural de la economía. Y el tercer componente es la imbecilidad de emitir plata a través del pago de intereses de los depósitos bancarios, a través de las Leliq, no tiene ningún sentido y causa daño”, reflexionó el letrado liberal.

De todos modos, Maslatón mantiene el optimismo porque “la economía no es una consecuencia pura y exclusiva de la política económica, sino que estamos en un ciclo muy positivo y los gobiernos se van a terminar de enderezar”.

¿Qué pasa con Milei?

En torno a su futuro político, el economista fue claro: “Mi compromiso político es institucional con el movimiento liberal, con el partido, pero cada vez tengo más diferencias políticas, económicas y de estilo cultural con Milei. No sé qué le ha pasado, pero está cometiendo errores desde el punto de vista ideológico, uno lo ve y tiene adhesión, pero no son buenas señales. Las elecciones ya realizadas en Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Rioja, son elecciones casi miserables en números y nunca vi que alguien que vaya a ser presidente sus representantes sa­quen tan pocos votos, y nunca vi que quien vaya a ser presidente en un ronda diga: No participo y levanto las listas. No es un indicador bueno”.

“Estamos en una divergencia entre las encuestas, la voluntad electoral y lo que suceda el día que se vota. Hoy te diría que las encuestas no reflejan la realidad política en lo que va a pasar el día que la gente vaya a votar. La coalición que armó Milei es muy pequeña, no da para ganar con una estructura tan peque­ña, y los armados territoriales han fracasado, pero quizás estemos ante un fenómeno mágico de la historia, participa, le va mal, saca un 33% de los votos y gana. Nunca lo vimos, pero tampoco vimos un plato volador que haya hablado con alguno de nosotros”, finalizó, con la ironía que lo caracteriza.