Fernández: “El Gobierno no está en guerra con ningún sector”

El Presidente de la Nación aseguró que el Gobierno “no está en guerra” con ningún sector. Esta declaración se dio luego de la medida que el mandatario tomó el viernes y se hizo oficial el sábado sobre declarar a la telefonía celular, el cable e internet como servicios públicos.

Se trata de “regular un servicio que es muy importante para los argentinos”, expresó Alberto Fernández en declaraciones radiales, y advirtió: “Lo que sí se terminó es el país de los CEO y los gerentes que permitían que los empresarios hicieran lo que quisieran”.

El Presidente negó que la medida apunte a perjudicar a ciertas empresas y, si bien aceptó que “a Clarín lo puede afectar un poco más porque está en todos esos negocios”, manifestó que otras compañías, como “Telefónica o Telecentro, con varias patas en el negocio, podrían argumentar lo mismo”.

“Estoy defendiendo los intereses de los argentinos”, añadió, y criticó a quienes comparan a Argentina con Venezuela, “porque regula derechos en favor de la gente”.

Fernández reseñó que la telefonía “funcionaba sin ningún tipo de regulación estatal”, y eso “era un problema”, porque estaba sujeta a la “imposición del mercado”, en el cual hay muy pocas empresas, lo que deriva en una “muy alta facilidad de cartelización”.

“Pasaba algo muy parecido con el cable”, agregó el Presidente, y opinó que la “condición dominante en los mercados exige algún tipo de regulación”.

Además, reveló que lo que más lo decidió a controlar estos servicios fue una charla que mantuvo con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en la que supo que “había 6.000 chicos” que, para la gestión porteña, debían regresar a las escuelas porque no tenían un buen acceso a conectividad de internet. “Eso me pareció una mala lectura de lo que debía hacerse; lo que debía hacerse era llevar conectividad a esos chicos, y no exponerlos a los riesgos de contagio en el colegio”, argumentó.

En otro tramo de la entrevista, consultado sobre los índices sociales, Fernández reconoció que “es muy posible que la pobreza haya aumentado, con una economía que se detuvo en marzo”, a raíz de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, subrayó que, “gracias al auxilio del Estado”, hubo una mejoría en lo que respecta a la indigencia, y resaltó la continuidad de diferentes planes y el IFE, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre.

Además, declaró que “la actividad industrial, más allá de lo que digan los agoreros del terror, hoy está produciendo más que lo que producía el 19 de marzo; a la Argentina le fue mejor con el

coronavirus que con el gobierno de (Mauricio) Macri”, contó, de acuerdo con datos estadísticos.

Reforma judicial

Alberto Fernández se refirió al proyecto que reforma la Justicia, y al respecto planteó que “hay algunos que no quieren que salga para mantener la corporación judicial que tanto daño nos ha hecho”.

Insistió en que la iniciativa se envió “con el único propósito de que el Congreso la debata”, pero juzgó que a muchos “les cuesta creer que tengan un Presidente que respeta las instituciones”.

Además, sobre la cláusula que habla de la obligación de los jueces a denunciar presiones, entre ellas las “mediáticas”, dijo que “es un agregado casi ocioso, porque tiene un sentido más casuístico que

otra cosa”.

La marcha del 17A

Ante una pregunta sobre los dichos del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, quien expresó su “orgullo” por las manifestaciones del 17A, Fernández pidió prudencia.

“Cualquier hombre público, sea político o no, debe medir sus palabras, porque hay un riesgo en lo que se está diciendo, hay mucha gente que escucha y presta atención”, sostuvo.