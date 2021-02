Formosa: Clorinda, la ciudad bloqueada hace cinco meses

l pasado viernes, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, luego de regresar de su viaje a Formosa (donde solo recorrió la capital y estuvo dos días), en el que visitó centros de aislamiento para verificar las denuncias y recibió a opositores al gobernador Gildo Insfrán, afirmó en declaraciones radiales lo siguiente: “Nosotros, en lo que respecta a la Secretaría de DD. HH., es poco lo que podemos opinar de los protocolos de salud”.



Clorinda es una de las localidades que más sufre los cercenamientos de las libertades, porque hace meses que está cerrada y todo se debe a las decisiones de las autoridades sanitarias, aquellas en las que la Secretaría de DD. HH. no quiere interceder. No obstante, como resultado de las mismas se dan violaciones a los derechos humanos.



Clorinda es una ciudad que hace más de 150 días (o cinco meses) se encuentra bloqueada. Le llaman bloqueo sanitario. El mismo también se realizó en otras ciudades de Formosa y se da porque el Consejo para la Emergencia Covid-19 de la provincia lo considera así cuando se registra circulación comunitaria del virus en la localidad. Algo parecido sucedió, pero salvando las distancias, en Villa Azul, el barrio compartido por los municipios de Quilmes y Avellaneda, a comienzos de la pandemia, en mayo del año pasado.



El bloqueo que sugieren las autoridades sanitarias formoseñas es de 15 días. Si la ciudad pasa esas dos semanas sin nuevos casos de Covid-19, esta se libera.



Clorinda, luego de algunos meses de estar bloqueada, llegó a estar 15 días sin nuevos casos de coronavirus. Y en esa circunstancia, cuando todos los ciudadanos pensaron que iban a desbloquear la ciudad, el Consejo para la Emergencia de Covid-19 manifestó que, por ser una ciudad fronteriza con Paraguay y correr riesgo con el tránsito (sobre todo con el contrabando que existe en la ciudad), Clorinda no iba a ser desbloqueada, aunque hubieran pasado los 15 días sin nuevos casos.



“Clorinda es una ciudad de 80.000 habitantes, en donde dos, tres o 40 casos no son significativos, dada la población abundante del lugar”, le cuenta a diario Hoy Mabel (quien para proteger su identidad no da su nombre verdadero), médica de la ciudad.



En la ciudad formoseña que está a 40 kilómetros de Asunción, la capital de Paraguay, hay solo un hospital municipal, que es de mediana complejidad y no tiene terapia intensiva. Tampoco cuenta con un tomógrafo ni un razonador magnético. No tiene especialidades como oncología ni hematología y carece de posibilidades de asistir sanitariamente a personas. Este dato no dice nada, ya que es un hospital que cuenta con las mismas características que tienen los hospitales de las ciudades chicas de cualquier provincia del Interior del país. Sin embargo, en Clorinda es un dato de suma importancia porque está bloqueada. Y como está bloqueada, los habitantes tienen que ir a Formosa capital para realizarse un chequeo.



“Hay mucha discriminación hacia el clorindense, que no consigue que le permitan darle un turno para recibir atención médica”, dice Mabel.



“Particularmente tengo pacientes con sospecha de distintos tipos de cáncer: desde cáncer hematológico hasta cáncer de colon y mama, que no pueden ser tratados en Formosa capital ya sea porque o no les dan turno o las condiciones para atenderse son extremadamente difíciles de cumplir”, agregó la médica, quien dijo que la persona que va desde Clorinda hacia la capital de la provincia tiene que contar con un hisopado negativo e ir y volver en el día. En el caso contrario los obligan a hacer cuarentena.



“Por lo tanto, muchos pacientes, sobre todo los más carenciados, no pueden acceder a estas circunstancias debido a que no pueden pagarse un remis que los lleve y traiga, y no pueden hacerse un hisopado todas las semanas porque de dar positivo serían encerrados en los centros de aislamiento. En la práctica hay una traba inmensa al acceso a la salud para todos no-sotros”, dice Mabel, quien nació en Clorinda y estudió medicina en la ciudad de La Plata y luego regresó a su provincia natal.



Mabel cuenta con preocupación todo lo que sucede y dice que es urgente que se sepa, ya que las personas no pueden atender sus enfermedades, aquellas que no tienen nada que ver con el coronavirus. Algo que desde el inicio de la pandemia los médicos sugieren hacer.

Violencia obstétrica como violación a los DD. HH.

El caso de Zunilda Gómez es un caso que sacudió a Clorinda. Hace pocos días la mujer denunció haber perdido un embarazo cuando cursaba su internación en un centro de aislamiento por tener coronavirus. Estando en el centro de aislamiento, Zunilda estaba pasando por una situación de estrés. Fue por ello que pidió que la vea un médico porque se sentía descompuesta. Posteriormente, Zunilda perdió el embarazo y lamentablemente las autoridades sanitarias dijeron que el estrés emocional no es causa de aborto espontáneo.

Los centros de aislamiento

En las últimas semanas, más de 40 profesionales de la salud firmaron una nota en la que se pronunciaron en contra de estos centros porque su estadía y permanencia son obligatorias para cualquier paciente, no solamente para aquellos que no cuentan con las condiciones suficientes en sus domicilios. “Se aísla compulsivamente a contactos estrechos de pacientes con Covid-19”, le contó Mabel a diario Hoy.



Según la médica, además, sucede algo mucho peor: no se respetan cohortes. Esto quiere decir que toman contacto personas que, por ejemplo, entraron el 21 de enero con otras que ingresaron el 31. “Y todas esas personas en aislamiento corren el riesgo de contagiarse entre sí”. En estos lugares no se respetan este tipo de separaciones (algo que también ocurre en centros de la capital de Formosa), por lo que, los médicos los consideran centros de contagio más que de aislamiento. Porque el contacto estrecho corre más riesgo de contagiarse allí que en su casa.



Hay pacientes que son llevados a los centros de aislamiento teniendo síntomas similares a los de la Covid-19, pero que no lo son, sino que sufren otras enfermedades. Pero igual son llevados allí. “No se tiene en cuenta la tasa de falsos positivos que existe en el PCR. Están todos juntos y se comparten los baños. Por lo tanto, puede haber contagio no solo de Covid sino también de otras enfermedades”, agregó Mabel.



“Como médica tengo pacientes que tienen síntomas y no quieren consultar. Llegan en estados muy avanzados de cualquier enfermedad porque tienen terror a consultar por ser hisopados, por ser llevados a estos centros de aislamiento, porque a sus familiares los llevan a los centros de aislamiento. Los pacientes tienen miedo de acercarse a un centro de salud teniendo fiebre o descompostura estomacal o tos porque no quieren que los traten como están tratando a todas las personas que están encerradas ahí”, afirmó la médica.

Aislaron al personal de salud privado

Cuenta Mabel que, desde el gobierno provincial, el criterio para considerar contactos estrechos es muy deficiente. Es así que la Clínica Argentina de Clorinda fue clausurada durante más de 20 días. “Es la única clínica de Clorinda que atiende a pacientes de PAMI y fue clausurada durante más de 15 días por haber tenido un caso positivo de Covid-19”, dijo Mabel. Y agregó: “Desde las autoridades sanitarias consideraron que gran parte de los trabajadores habían sido contacto estrecho. A muchos se los llevaron aislados y no consideraron que en este centro de salud los protocolos de Covid-19 eran los correctos”.



“Sin tener eso en cuenta, el gobierno de Formosa clausuró la clínica durante más de 20 días, se llevaron en aislamiento a muchos profesionales que habían estado en contacto con el caso positivo sin importar si habían estado correctamente protegidos y siguiendo los protocolos”, indica la médica.

“Los pacientes de PAMI y muchos otros pacientes fueron privados, durante 20 días, de la atención. Sumada a la situación de cerrojo que vive Clorinda”, añadió Mabel.

Pacientes de Covid-19: solo los atiende el Estado

“Como profesionales de la salud privada no podemos atender pacientes de Covid-19. Los laboratorios privados no pueden hacer test de hisopados y están pidiendo que les permitan realizar los PCR y no se los permiten por una cuestión de que está absolutamente coptado por el Estado”, le contó a diario Hoy la médica clorindense.



“Un paciente no puede ir a un médico particular ni cursar su enfermedad en un sanatorio privado, aunque el sanatorio cuente con todas las disposiciones sanitarias. Eso está absolutamente prohibido. Todo lo que tenga que ver con Covid-19 pasa única y exclusivamente por el Estado y los mecanismos de aislamiento que impone el gobierno”, le dijo telefónicamente Mabel a este multimedio.



La situación sanitaria de Clorinda se deteriora día a día. “Después de cinco meses todo va de mal en peor y no le vemos un fin porque ya sabemos, por la experiencia pasada, que el bloqueo no se va a levantar así nomás. No se va a levantar aunque no tengamos positivos, porque eso ya pasó. Entonces no le vemos un fin a esta circunstancia. Estamos desesperados”, concluyó Mabel.