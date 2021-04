García: “Estamos en una situación muy crítica como para darnos el gustito de poner chicos arrodillados al frente de una escuela”

La ministra de Gobierno de la Provincia, María Teresa García, fue consul­tada por diario Hoy sobre los jefes comunales de San Isidro y Vicente Ló­pez, que judicializaron la presencialidad escolar. En ese marco, indicó: “He hablado con ambos, que son vecinos. Con Gustavo Posse en el día de ayer, cuando dos colegios dieron clases en la calle. Lo había llamado el día viernes, lo llamé el día sábado y en oportunidad de que presentara el amparo”.



“De todos los intendentes de la Provincia, con los que hemos llevado maravillosamente bien toda la cuarentena y el manejo de la pandemia, solamente hubo un puñado (con quienes no), que son los que responden más a Mauricio Macri, al sector más duro del PRO. Sin embargo, con el resto de los intendentes, ya fueran radicales o de Cambiemos, jamás hemos tenido un problema”, sostuvo García.



Sobre cómo seguirá la relación con estos jefes comunales opositores, recalcó que “tiene que seguir obligadamente bien, porque el problema no es Jorge Macri y las tres camas que le quedan, el problema son los vecinos de Vicente López, que son vecinos y habitantes de nuestra ­Provincia, en la que el gobernador tiene responsabilidad. Y con esto no me saco el lazo con la pata. Objetivamente es así. Por más imprudentes que sean las declaraciones y las acciones de algunos intendentes, la Provincia tiene una obligación plena sobre sus habitantes”.



Este multimedio le consultó si anteriormente había recibido planteos de otros intendentes, y la funcionaria indicó que el planteo fue sorpresivo, ya que “en la reunión del martes estuvieron los 40 intendentes del AMBA y, salvo algunas opiniones o consultas, justamente estos que fueron los más duros no emitieron ninguna opinión ni hicieron ninguna consulta”.



“Yo hablé con Posse, sobre todo porque San Isidro es el distrito de la provincia de Buenos Aires que más alto porcentaje de camas de terapia intensiva tiene ocupadas, tiene el 98%”, indicó, y agregó que “entonces estamos en una situación muy crítica como para darnos el gustito de poner chicos arrodillados al frente de una escuela”.