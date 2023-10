Garro anunció la realización de obras hidráulicas fundamentales para La Plata

En la jornada de ayer, el intendente de La Plata, Julio Garro, reafirmó una de las propuestas más relevantes de su campaña: poner en marcha la segunda etapa del Plan de Obras Hidráulicas. El mandatario dio a conocer así una de las noticias más esperadas por los miles de platenses que temen cada vez que se acerca la lluvia.

Toda la información se complementó a través de una presentación que se realizó en las redes sociales, donde Garro hizo hincapié en los más de 45 kilómetros de obras concretadas bajo el impulso de su gestión y remarcó: “Gracias a ellas, en la última tormenta, en donde funcionan no nos inundamos”.

A continuación, el jefe comunal agregó: “Ahora viene la segunda etapa”, y aseveró: “Cuando Néstor (Grindetti) sea gobernador, la vamos a encarar para que todos los platenses podamos dormir un poco más tranquilos”. En la misma línea, el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio subrayó: “Me comprometo a que, cuando yo sea gobernador y Patricia presidente, La Plata tenga los recursos necesarios para completar toda esta obra”.

“Vienen las obras. Es la última oportunidad. Es en octubre. Vamos a sacar todos juntos al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires”, aseveró el candidato.

Saneamiento del Maldonado, nuevos puentes y más obras

Según detallaron desde el Ejecutivo local, la segunda etapa del Plan de Obras Hidráulicas contempla el saneamiento del arroyo Maldonado, un pedido que se viene dando por parte de los vecinos desde hace tiempo. “Con un 50% de avance, actualmente se está ejecutando en el ramal 9 un conducto pluvial que comienza en 96 y 117 y continúa por 117 hasta 98, para seguir hacia 116 bis y 600. Luego, las tareas avanzarán de 116 bis y 98 hasta 604”, detallaron desde la Comuna.

Vale mencionar también que el ambicioso proyecto incluye tareas en la colectora de la avenida 32 para evitar que el agua se extienda hasta Tolosa y Ringuelet, conductos aliviadores en las calles 15 y 17 y nuevos puentes en el arroyo Pérez (ya se ejecutan los de 38 y 144 y 166 entre 64 y 65, y próximamente se harán los de 155 y 46 y 147 y 40, entre otros).

Por otro lado, actualmente avanza la construcción de un conducto aliviador del arroyo Regimiento en 71 de 131 a 143, mientras que se crearán otros tres en Villa Castells, y se harán además nuevos puentes en el arroyo Rodríguez y 148, el arroyo Carnaval y 137, el arroyo Palito y 137, y el arroyo Palito y 140, entre otras zonas estratégicas.

Más de 45 kilómetros de obras

Cabe resaltar que en 2016, junto con el gobierno provincial y a partir de una inversión superior a los 200 millones de dólares, Garro dio inicio al Plan de Obras Hidráulicas para la Región Capital, que contempló la adecuación y el revestimiento del arroyo El Gato y la construcción de los derivadores de las avenidas 31 y 143.

También incluyó la creación de desagües pluviales en las cuencas de los arroyos Maldonado y Zoológico, además de obras complementarias y la concreción tanto de puentes como de pasos peatonales sobre los arroyos Martín, Carnaval, Pérez, Garibaldi y Don Carlos.

A su vez, se hizo un conducto de hormigón armado en barrio Cementerio, que comienza en 74 y 135, sigue por calle 74 hasta 137, y desde allí baja hasta 137 y 72 hasta el entubamiento del arroyo Regimiento, además de trabajos en Villa Elvira, City Bell, Tolosa, Ringuelet, Melchor Romero, Gorina y San Carlos, entre otras localidades.

Finalmente, el Municipio encara la obra hidráulica del reservorio hídrico en 137 y 72 de Los Hornos, que se sumará a los existentes en 8 y 32 y 131 y 57; y avanza actualmente en la construcción del parque recreativo.

Un fuerte mensaje

Luego de realizar el anuncio, el representante del Ejecutivo local emitió un fuerte comunicado dirigido al gobierno bonaerense, al que le expresó: “Con la tranquilidad y la seguridad de los platenses no se juega”.

“Desde el primer día me comprometí a hacer las obras para que los platenses estemos más preparados para enfrentar emergencias climáticas. Y cumplimos. No solo hicimos las obras hidráulicas más importantes, sino que donde las hicimos no nos inundamos”, sostuvo Garro a través de sus redes sociales.

Al mismo tiempo, agregó: “También invertimos en tecnología como nunca antes. Hoy tenemos un comité de emergencias modelo en el país, con 26 sensores que miden el crecimiento de los arroyos y la intensidad de los vientos, que nos alertan cuando se viene una tormenta fuerte, y un equipo especializado en clima que trabaja las 24 horas”.

En este marco, el jefe comunal denunció que “en 2019 se interrumpieron las obras y la continuidad del Plan de Obras Hidráulicas al no contar con el apoyo de los nuevos gobiernos nacional y provincial”, y aseguró: “Solo en el último año hicimos cuatro pedidos de obras al gobierno provincial para seguir con la segunda etapa, y en todos ellos nos las negaron”.

Finalmente, Garro se dirigió a los vecinos de la capital bonaerense y preguntó: “¿Por qué tendríamos que creer los platenses que los que nunca hicieron las obras y que nos las negaron todos estos años ahora las vayan a hacer?”.

“Con la tranquilidad y la seguridad de los platenses no se juega. Tenemos el compromiso de que cuando Néstor Grindetti sea gobernador y Patricia Bullrich presidente, vamos a tener los fondos que nos corresponden para hacer las obras que necesitamos”, concluyó.