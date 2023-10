Garro le respondió a Kicillof y pidió “que se siente a laburar”

El intendente de La Plata, Julio Garro, y el candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, presentaron el proyecto para contar con una fuerza de seguridad propia en la ciudad. “En una provincia donde se suelta a los chorros, estamos trabajando para atraparlos y meterlos en cana”, manifestaron.

Durante la presentación, que tuvo lugar hoy en la localidad de Lisandro Olmos, Garro y Grindetti explicaron las tareas previstas para los agentes, cuyo objetivo principal será el de mantener a resguardo a la comunidad a través de un despliegue inteligente y patrullajes en zonas calientes. Al mismo tiempo, luego del encuentro, los protagonistas dialogaron con diario Hoy y la Red 92, y le respondieron a Kicillof.

“La seguridad es uno de los temas que más les preocupa a los platenses; es algo que todos vemos y escuchamos”, comenzó el jefe comunal, y agregó: “Por eso en estos años trabajamos mucho, pero no alcanza”.

“En una Provincia donde se suelta a los chorros y se los deja en libertad, con Néstor (Grindetti) estamos trabajando para atraparlos y meterlos en cana. Este es el camino: darle a los intendentes las herramientas que necesitan para solucionar los problemas de su gente”, continuó Garro.

“Desde hace tiempo venimos pidiéndole a la Provincia más apoyo, más ayuda y más presencia”, remarcó el mandatario, y subrayó: “Los intendentes debemos tener mayor autonomía cuando se trata de la seguridad de los municipios porque somos quienes conocemos el territorio”.

Frente a ese contexto, Garro recordó que “cuando se trata de salvar y cuidar la vida de los platenses hay que estar presentes” y sostuvo: “Queremos una Policía de la Ciudad preparada para ayudar a los platenses y, si Néstor (Grindetti) llega a la Gobernación, ya se comprometió a trabajar para dárnosla”.

De acuerdo con el proyecto, se prevé que la Policía de la Ciudad tenga la potestad de utilizar pistolas taser, realizar detenciones, patrullar en recorridos preestablecidos de acuerdo con un mapa del delito y trabajar en conjunto con fuerzas especiales provinciales y de seguridad federales.

Además, brindarán asistencia en casos de emergencia, llevarán adelante un trabajo coordinado con los Foros de Seguridad de participación Ciudadana y mantendrán contacto permanente con el 911, la Agencia de Seguridad Vial, el programa Alerta La Plata (Ojos en Alerta), el SAME y Bomberos Voluntarios.

Las tareas de la nueva fuerza

El principal objetivo de la Policía de la Ciudad será el de mantener a resguardo a la comunidad en general a través de tareas de vigilancia, el despliegue inteligente en zonas calientes, el accionar frente al delito y el policiamiento preventivo.

Según especificaron los impulsores del proyecto, accionará frente a hechos delictivos con la potestad de realizar detenciones y hacer uso de armas y participará en operativos especiales en coordinación con fuerzas de seguridad de otros niveles de gobierno.

Taser con cámaras

La nueva Policía utilizará “dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea” (más conocidos como pistolas Taser), una alternativa segura y eficiente para contener a individuos violentos en lugares concurridos, evitando el uso de armas de fuego.

Estas herramientas graban toda la secuencia de uso en imágenes y audio, por lo que pueden verificarse posteriormente las condiciones de tiro. Para utilizar las Taser, los agentes asignados son previamente capacitados a través de cursos intensivos.

Despliegue territorial inteligente

Se prevé que los oficiales afectados a la fuerza de seguridad tengan recorridos y patrullajes preestablecidos por cuadra, distribuidos en tres turnos y basados en un software que mida la superficie del Partido, el mapa del delito, la densidad poblacional y el tránsito de personas.

Así, cada esquina de la ciudad sería recorrida al menos cada hora por un móvil policial, sumando cientos de patrulleros en circulación. Las paradas y el patrullaje serían flexibles, variando según las características urbanísticas de la localidad y el mapa del delito de cada barrio.

Descentralización y formación

Otro de los ejes del proyecto de la nueva Policía de la Ciudad es la capacitación permanente a través de un “instituto universitario de formación policial”.

También se contempla la creación de la Superintendencia de Heridos, hoy con rango de subsecretaría, para ofrecer una mejor ­atención al personal policial herido en acto de servi­cio y garantizar el bienestar de todo el cuerpo.

Por otro lado, se buscará la descentralización operativa por zonas y jurisdicciones, con personal y móviles identificables que estarán de forma permanente asignados a los distintos barrios de la ciudad.

La fuerza contará con insignias propias y debidamente identificables y dispondrá de uniformes de alta visibilidad para maximizar su efecto disuasorio.

Instituto universitario de formación policial

El “instituto universitario de formación policial” incluirá la convocatoria a aspirantes a la Policía de la Ciudad con análisis psicofísicos, capacitaciones cada seis meses y la creación de un nuevo centro de entrenamiento con enseñanza operativa, normativa y táctica.

Además, se hará especialización en tiro, entrenamiento y conducción de patrullero y también en el uso de vestimenta, equipamiento (handy, motos, camionetas) y armas letales y no letales (Taser, proyectil de balas de teflón).

La respuesta a Kicillof

Luego de las acusaciones que recibió el gobierno local (ver página 3), el intendente Julio Garro no se quedó callado y cruzó a la administración provincial por la presentación de la Gendarmería en La Plata.

“En vez de enojarse y enojar con lo que dice, que se siente con Berni, traiga más efectivos, más móviles e invierta. Presentaron a Gendarmería y dicen que vienen en diciembre y en marzo. Lo que hace falta es que se sienten a laburar. Nos toman el pelo”, cerró.

Por su parte, Grindetti cuestionó las palabras de Kicillof sobre el escándalo de Insaurralde, y señaló: “No puede no saber dónde está su jefe de Gabinete, entonces nos miente o realmente está ausente del gobierno”.

Más tarde, el intendente aseguró que las obras del arroyo El Gato “las hizo el gobierno de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal y de Julio Garro. Les duela o no les duela. Está hecha, y gracias a esa obra, nuestra ciudad con la última lluvia no se inundó, como pudo haber sucedido”.

“Ahora, en vez de enojarse, de preocuparse o de ponerse tan nerviosos, ¿por qué no empezamos a construir la segunda etapa de las obras hidráulicas? ¿Por qué no le pagan a la ciudad de La Plata la ley de Capitalidad que le deben 6.500 millones?”, se preguntó, y concluyó: “Con esa guita podríamos empezar a hacer la segunda parte de estas obras para que no perdamos vidas”.