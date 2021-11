Garro llamó a la unidad durante el tedeum por el 139° aniversario de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Garro, asistió al tradicional tedeum por el 139° aniversario de la ciudad que encabezó monseñor Víctor Manuel Fernández, el cual incluyó una oración en homenaje y recuerdo al fundador Dardo Rocha.

En ese marco, el jefe comunal convocó “a cada platense a no aflojar y no bajar los brazos”, pidió “estar unidos” y afirmó: “Solamente juntos podemos reactivar nuestra economía y re­construir lo que se quebró durante la pandemia”.

“Estamos empezando a dejar atrás esa etapa tan dura, pero todavía tenemos mucho trabajo por delante para que nuestra ciudad, ese lugar que tanto amamos y que hoy cumple años, vuelva a brillar”, dijo Garro tras la homilía, y remarcó: “En este aniversario quiero convocar a cada platense a no aflojar y a no bajar los brazos”.

En referencia a la coyuntura económica y social tras la pandemia, Garro remarcó que “el desafío que tenemos por delante es muy grande y nos necesita unidos, tirando todos para el mismo lado”, y aseguró: “Solamente juntos podemos reactivar nuestra economía, reconstruir lo que se quebró y recuperar lo perdido en este tiempo”.

Finalmente, el mandatario local invitó a los vecinos a participar de las iniciativas que organizó la comuna y destacó: “Esperamos que las familias nos acompañen en los distintos corredores culturales y gastronómicos por los 139 años de esta hermosa ciudad con una propuesta que incluirá a más de 700 artistas platenses”. “La mejor manera de festejar es con los locales abiertos, fomentando el consumo, la producción y el trabajo”, concluyó.

Consultado luego por la prensa sobre la ausencia de funcionarios provinciales, consideró que “siempre en estas ocasiones invitamos a las autoridades provinciales a participar, pero no he visto a ninguno hoy”.

Por su parte, el arzobispo platense Víctor Manuel “Tucho” Fernández destacó que “aun cuando se habla de vivir el momento presente, siempre se está haciendo algo pensando en lo que viene después, y cuando uno termina de vivir una experiencia ya no le basta, necesita correr hacia otra cosa”. Y alertó que esto muestra que “nuestra obsesión por el tiempo no nos hace bien, no nos madura, no nos salva”.

“Hay un camino de salida, recordar que lo que más vale es el tiempo que damos gratuitamente, dar tiempo a otro que te necesita nunca es tiempo perdido y se queda dentro de uno como algo grande, noble, bello. La sonrisa de un hijo feliz, el rostro sereno de un amigo que recuperó la paz son el mejor premio”, aseguró Fernández.

Participaron de la ceremonia eclesiástica la presidenta del Concejo Deliberante, Ileana Cid, los candidatos electos a diputados provinciales Fabián Perechodnik, Julieta Quintero y Claudio Frangul, el legislador provincial Daniel Lipovetsky, el secretario de Gobierno, Marcelo Leguizamón, y sus pares de Salud, Enrique Rifourcat; Economía, Horacio Prada; Cultura y Educación, Martiniano Ferrer Picado; Planeamiento, María Botta; y el edil local Javier Mor Roig, entre otras presencias destacadas.